Финал Олимпиады в Токио в женской сабле между Софьей Великой и Софией Поздняковой восхищал красивой историей. Заслуженная и легендарная Великая отдала второе личное золото Игр подряд и опять молодой сопернице по сборной России – в Рио проиграла один укол Яне Егорян, в 2021-м без шансов уступила Поздняковой.

В соцсетях стоял грандиозный стон о заслуженности и справедливости, а решающий поединок с поражением Софьи превратился в главную драму русского спорта первых четырех дней Игр. Но за финалом Великой и Поздняковой стоял еще один привлекательный сюжет.

Софья Великая и София Позднякова (Россия), фехтование, Олимпиада в Токио-2020 Фото: Getty Images

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Главным арбитром схватки двух русских фехтовальщиц стал украинец Вадим Гутцайт. Киевлянин сам был топовым саблистом в 1990-х и ездил на три Олимпиады – сначала от сборной СНГ, затем от Украины. После завершения карьеры Вадим остался в фехтовании и 7,5 лет возглавлял национальную сборную.

С главным тренером Гутцайтом украинки взяли золото в командной сабле на Играх-2008. Хомровая, Пундик, Харлан и Жовнир в полуфинале переиграли первых сеяных американок во главе с Мариэль Загунис (два золота в личной сабле в Афинах-2004 и Пекине-2008). А в финале жовто-блакитные с разницей в один укол вырвали победу у китаянок. За этот успех тренеру вручили орден «За заслуги» II степени.

Параллельно с карьерой коуча Вадим ездил на Игры в качестве судьи международной категории. Впервые он отработал арбитром еще в Афинах, а в Токио только со второй недели соревнований перейдет в статус чиновника национальной делегации. Лидер украинской сборной Ольга Харлан вылетела еще в первом круге, так что Гутцайту ничего не мешало судить финал в индивидуальной сабле.

Ну, или почти ничего. Уроженец Киева сам завоевывал золото в командном первенстве на Олимпиаде-1992. Игры в Барселоне запомнились тем, что на ней в общем медальном зачете победила сборная без флага и гимна. 28 лет назад Советский Союз уже развалился, а 12 независимых государств не были в состоянии собрать самостоятельные делегации. Поэтому в Каталонии выступала Объединенная команда, также известная, как сборная СНГ.

В командной сабле за несуществующую страну выступали сибиряк Григорий Кириенко, москвич Александр Ширшов, киевлянин Георгий Погосов. И еще два парня, который в будущем станут топ-менеджерами федераций фехтования России и Украины – Станислав Поздняков и Вадим Гутцайт. Вместе они и стали олимпийскими чемпионами-1992. Вот же они улыбаются на совместных фотографиях с золотом Игр – Поздняков крайний справа, а Гутцайт стоит рядом с ним.

Похоже, что они познакомились еще в 1987-м на молодежном первенстве СССР в Хмельницком. «Почему-то больше других запомнился тогда Вадим Гутцайт, он выделялся среди прочих уже настоящим, взрослым фехтованием», – цитирует Позднякова журналист Лев Россошик. После распада Союза Вадим и Станислав даже встретятся в четвертьфинале Олимпиады-1996, но уже в составе двух разных стран.

«Россиянин был тогда в таком порядке, что его не смущали даже серьезные пропуски сразу нескольких ударов по ходу боя. И в соперничестве с украинцем на одном из первых этапов соперник вел 12:7, но россиянин нанес представителю Украины семь ударов подряд, а когда тот сумел-таки сравнять счет — 14:14, решил исход боя в свою пользу. Несколько часов спустя Поздняков стал олимпийским чемпионом», – вспоминал Россошик в тексте для «Чемпионата».

Станислав Поздняков, Россия, Олимпиада в Атланте-1996 Фото: Getty Images

«Поздняков для Гутцайта как клин, который он не может вытащить из груди. Я их обоих давно знаю и видел тот самый бой в Атланте. Там все могло сложиться иначе. Но Поздняков, став олимпийским чемпионом, доказал, что действительно был лучшим. И еще не факт, что, выиграв бой у Станислава, Гутцайт смог бы завоевать золото Игр», – признавал многолетний тренер Позднякова Борис Писецкий.

Спустя более чем четверть века Станислав поддерживал дочь в финале личной сабли на токийских трибунах, а Вадим судил золотой поединок Софии. Никаких подозрений в нечестной работе рефери – Позднякова выиграла у Великой с разницей в четыре укола и явно была лучше опытной соперницы. Так что встреча двух друзей по чемпионской сборной СНГ-1992 – просто еще одна красивая история вокруг драматичного финала Токио-2021.

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