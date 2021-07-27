Российская саблистка София Позднякова, обыгравшая в финале Олимпийских игр соотечественницу Софью Великую, рассказала о взаимоотношениях с соперницей.
«Если бы можно было повесить две золотые, по одной на каждую, – было бы здорово. Не обидно. Был прекрасный бой, она замечательная спортсменка и человек. Я горжусь, что у нее получается от Олимпиады до Олимпиады подтверждать статус хорошей спортсменки. Стабильное серебро третий раз подряд говорит о многом. Иногда это больше, чем выиграть одну Олимпиаду. Я рада за нее. Между нами нет вражды или обиды. Все полюбовно», – цитирует Позднякову «Спорт-Экспресс».
- Великая взяла три серебра подряд на ОИ-2012, ОИ-2016 и ОИ-2020. В Рио она также проиграла фехтовальщице из России – Яне Егорян.
- 36-летняя Великая – чемпионка Рио в команде.
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