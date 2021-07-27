Сборная Эстонии победила команду Южной Кореи в финале Олимпийского турнира по фехтованию на шпагах.

Эстонки в составе Юлии Беляевой, Катрины Лехис, Эрики Киппу и Ирины Эмбрих победили со счетом 36:32. В финальном раунде Катрина Лехис победила Иньонг Чой со счетом 10:6. Больше всех касаний соперниц в матче сделала Лехис – 16 уколов.

В матче за третье место сборная Италии одолела команду Китая – 23:21.

Летние Олимпийские игры проходят с 23 июля по 8 августа.

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