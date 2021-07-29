Российские рапиристки Инна Дериглазова, Лариса Коробейникова, Марта Мартьянова и Аделина Загидуллина стали олимпийскими чемпионками группового турнира Олимпийских игр в Токио.
В финале спортсменки одолели сборную Франции со счетом 45:34. Во время своего первого боя из трех Мартьянова неудачно поскользнулась и подвернула ногу. Врач зафиксировал голеностоп, и спортсменка смогла продолжить поединок.
  • В личном турнире Дериглазова взяла серебро, Коробейникова – бронзу.
  • Всего в фехтовании разыгрывается 12 комплектов наград.
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