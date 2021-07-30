Российские шпажисты Сергей Бида, Никита Глазков, Павел Сухов и Сергей Ходос взяли серебряные медали командного турнира в фехтовании.

Финальный матч против сборной Японии завершился со счетом 45:36 в пользу хозяев Игр. Японцы сразу захватили инициативу и не уступили преимущество.

Это шестая медаль России в фехтовании: спортсмены завоевали уже 2 золота, 3 серебра и 1 бронзу.

Фехтовальщикам на ОИ осталось разыграть два комплекта наград.

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