Российские шпажисты Сергей Бида, Никита Глазков, Павел Сухов и Сергей Ходос взяли серебряные медали командного турнира в фехтовании.
Финальный матч против сборной Японии завершился со счетом 45:36 в пользу хозяев Игр. Японцы сразу захватили инициативу и не уступили преимущество.
- Это шестая медаль России в фехтовании: спортсмены завоевали уже 2 золота, 3 серебра и 1 бронзу.
- Фехтовальщикам на ОИ осталось разыграть два комплекта наград.
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