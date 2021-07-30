Российский шпажист Сергей Ходос ответил на вопрос, есть ли в фехтовании допинг.

«В фехтовальном сообществе к нам соперники никакие претензии не предъявляют. Все прекрасно понимают, что в фехтовании как такового допинга нет – по крайней мере, я не знаю, что может помочь фехтовальщику.

Фехтование – сложный технический вид спорта, в котором очень важен настрой. Нельзя быть определенно быстрым или суперсильным – все должно быть в совокупности. Случаев попадания на допинге единичные – и то по глупости», – приводит слова Ходоса «Чемпионат»

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Ходос в составе сборной России стал серебряным призером командного турнира на Олимпиаде в Токио.

В финале Сергей не выступал, команду представляли Сергей Бида, Павел Сухов и Никита Глазков.

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