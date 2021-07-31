Женская сборная России завоевала золото в командном соревновании сабель на Олимпийских играх-2020. Команда, за которую выступали Софья Великая, София Позднякова, Ольга Никитина, Светлана Шевелева (она на замену ни разу не вышла), добилась волевой победой над Францией – 45-41.
После первых четырех схваток француженки вели 20-14, но затем Никитина уверенно разобралась с Шарлотт Лембах и обеспечила России преимущество до конца.
Ольга Никитина
Фото: Getty Images
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Бронзу в этой дисциплине завоевала сборная Южной Кореи.
Ранее сборная России по фехтованию взяла в Токио 2 золота (женская командная рапира, Позднякова в саблях), 3 серебра (Инна Дериглазова в рапире, Великая в сабле, мужская командная шпага) и бронзу (Лариса Коробейникова в рапире).
- Олимпиада-2020 продлится до 8 августа.
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