Женская сборная России завоевала золото в командном соревновании сабель на Олимпийских играх-2020. Команда, за которую выступали Софья Великая, София Позднякова, Ольга Никитина, Светлана Шевелева (она на замену ни разу не вышла), добилась волевой победой над Францией – 45-41.

После первых четырех схваток француженки вели 20-14, но затем Никитина уверенно разобралась с Шарлотт Лембах и обеспечила России преимущество до конца.

Ольга Никитина Фото: Getty Images

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Бронзу в этой дисциплине завоевала сборная Южной Кореи.

Ранее сборная России по фехтованию взяла в Токио 2 золота (женская командная рапира, Позднякова в саблях), 3 серебра (Инна Дериглазова в рапире, Великая в сабле, мужская командная шпага) и бронзу (Лариса Коробейникова в рапире).

Олимпиада-2020 продлится до 8 августа.

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