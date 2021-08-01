Американские шпажисты Джейк Хойл, Кертис Макдоулд и Яйссер Рамирес устроили акцию против партнера по команде Алена Хаджича, которого подозревают в сексуальных домогательствах.

Спортсмены вышли на матч 1/8 финала группового турнира в розовых масках, а Хаджич стоял в черной. О том, что это не было случайностью, сообщил Buzfeed со ссылкой на источник, близкий к сборной США по фехтованию: «Они сделали заявление, что не приветствуют его присутствие в команде. Хотели обозначить различие между ним и собой, показать, что не поддерживают сексуальное насилие».

Токио-2020 Русские саблистки – олимпийские чемпионки командного турнира 17 ЧАСОВ НАЗАД

Ранее сообщалось, что три женщины рассказали о домогательствах со стороны Хаджича в период 2013-2015 годов. Он был временно отстранен от сборной, но добился восстановления на апелляции и поехал на Олимпийские игры. Федерация фехтования США не сдалась и не разрешила спортсмену жить в олимпийской деревне. На новой апелляции в национальный олимпийский комитет ему позволили переехать в ближе к тренировочному центру в Токио.

Матч 1/8 финала американцы проиграли Японии.

Россия досрочно выиграла медальный зачет по фехтованию, завоевав 3 золота, 3 серебра и 1 бронзу.

Токио-2020 Шпажист Ходос рассказал, есть ли в фехтовании допинг ВЧЕРА В 13:46