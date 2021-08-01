Российские рапиристы Тимур Сафин, Антон и Кирилл Бородачевы и Владислав Мыльников взяли серебряные медали командного турнира в фехтовании.

Финальный матч против сборной Франции завершился со счетом 45:28 в пользу французов. Соперники с первого поединка захватили инициативу и не упустили преимущество.

Это восьмая медаль России в фехтовании: спортсмены завоевали 3 золота, 4 серебра и 1 бронзу.

Летние Олимпийские игры проходят с 23 июля по 8 августа.

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