Российские рапиристы Тимур Сафин, Антон и Кирилл Бородачевы и Владислав Мыльников взяли серебряные медали командного турнира в фехтовании.
Финальный матч против сборной Франции завершился со счетом 45:28 в пользу французов. Соперники с первого поединка захватили инициативу и не упустили преимущество.
  • Это восьмая медаль России в фехтовании: спортсмены завоевали 3 золота, 4 серебра и 1 бронзу.
  • Летние Олимпийские игры проходят с 23 июля по 8 августа.
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