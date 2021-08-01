Российские рапиристы Тимур Сафин, Антон и Кирилл Бородачевы и Владислав Мыльников взяли серебряные медали командного турнира в фехтовании.
Финальный матч против сборной Франции завершился со счетом 45:28 в пользу французов. Соперники с первого поединка захватили инициативу и не упустили преимущество.
- Это восьмая медаль России в фехтовании: спортсмены завоевали 3 золота, 4 серебра и 1 бронзу.
- Летние Олимпийские игры проходят с 23 июля по 8 августа.
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