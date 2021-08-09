Российская фехтовальщица Софья Великая рассказала, что хотела бы остаться в сборной до Олимпиады в Париже.

«Да, наверное, остаюсь до Олимпиады в Париже, если меня возьмет главный тренер. До этого еще долгий путь. Все болельщики вдохновили меня не заканчивать и продолжать радовать фехтованием всех.

Берем штурмом Париж. Спасибо людям, которые любят спорт, мы чувствовали вашу поддержку. Нам приятно радовать вас медалями и победами. Давайте поддержим и тех, кто достойно выступал, но у кого не получилось. Вместе нам все по силам, несмотря ни на пандемию, ни на санкции. Только вперед», – приводит слова Великой «Р-Спорт»

Токио-2020 Россия взяла серебро в командной рапире 01/08/2021 В 11:59

Софья – двукратная олимпийская чемпионка в командных соревнованиях, но в личном турнире она третьи Игры подряд осталась с серебром.

Сборная России по фехтованию взяла в Токио 3 золота, 4 серебра и бронзу.

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