Олимпийская чемпионка Пекина Ольга Харлан рассказала, почему не приняла предложение о смене гражданства с украинского на российское.

«Предложение поступило девять лет назад. Я отказалась, потому что я не представляю, как буду фехтовать за другую страну с другим флагом, в другой команде. Фехтовать против своей команды. Вот такая я принципиальная. Хотя, давайте быть честными, условия у нас не очень. Кому-то легко это сделать, он понимает, что там будет лучше. Я не из таких. О своем решении не сожалею. Я никогда не думаю: «А вот если бы я сделала по-другому...». Все делается так, как и должно быть», – сказала Харлан в интервью Tribuna.com

Также украинская спортсменка высказалась о скандале из-за совместного фото прыгуньи в высоту Ярославы Магучих с россиянкой Марией Ласицкене.

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«О боги, я не буду это комментировать. Как бы я не прокомментировала, будет плохо. Эта фраза, ситуация… У меня есть свое твердое мнение, но я не буду его озвучивать. Тебя в любом случае осудят. Мне прилетело после Рио за ту же ситуацию на пьедестале, где я стояла с двумя русскими. И началось: «Как ты можешь стоять под их гимн?». Что? Я на олимпийском пьедестале. После этого я не комментирую. Фотографироваться нужно меньше. «Спорт вне политики» – это субъективная штука. Сложно», – сказала Харлан.

Харлан – олимпийская чемпионка Пекина-2008 и серебряная призерка Рио-2016 в командной сабле.

В индивидуальном первенстве украинка два раза брала бронзу – в Лондоне-2012 и Рио-2016.

На Олимпиаде в Токио в статусе первого номера рейтинга Харлан проиграла 32-й сеяной в 1/16 финала.

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