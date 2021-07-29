Во время матча олимпийских женских сборных Аргентины и Испании по хоккею на траве оператор нашел что-то поинтереснее, чем игровой процесс.
Вместо игры камерамен сфокусировался на таракане. Он снял крупным планом, как в течение нескольких секунд насекомое сначала продвигается по бордюру, а затем готовится к прыжку.
- Матч Аргентины и Испании завершился победой южноамериканок со счетом 3:0.
- Летние Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа.
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