Во время матча олимпийских женских сборных Аргентины и Испании по хоккею на траве оператор нашел что-то поинтереснее, чем игровой процесс.

Вместо игры камерамен сфокусировался на таракане. Он снял крупным планом, как в течение нескольких секунд насекомое сначала продвигается по бордюру, а затем готовится к прыжку.

Матч Аргентины и Испании завершился победой южноамериканок со счетом 3:0.

Летние Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа.

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