Разминка закончилась и встречаем канадцев Кирстен Мур-Тауэрс и Майкла Маринаро.
09:26
09:26
Осталось посмотреть всего одну разминку. Нас ждет самое интересное! Программы представят Кирстен Мур-Тауэрс/Майкл Маринаро (Канада), Вэньцзинь Суй/Цун Хань (Китай) и Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Россия).
09:23
Всего 60,30, что не удивительно при таком прокате. Текущий четвертый результат у итальянцев.
09:18
Выступление получилось не самым лучшим образом, да и набор элементов простоват. Выброс тройной сальхов – юниорский уровень, приземлен на две ноги, прыжок сорван.
09:17
Завершают выступления во второй разминке итальянцы Николь Делла Моника и Маттео Гуаризе.
09:14
74,45. Эх, немного проиграли американцам.
09:11
Японцы справились очень хорошо, партнерша даже запрыгала от радости после проката, оба улыбаются.
09:10
Очередь японцев Рику Миуры и Рюичи Кихары. Смотрим.
09:07
75,00 набирают американцы и выходят на первое место в парах.
09:06
Это было очень прилично! Спортсмены довольны, хотя без помарок не обошлось.
09:04
08:54
А на льду американцы Алекса Книрим и Брэндон Фрэйзер. Очень волнительно!
08:50
«Сейчас посмотрели повтор – на дорожке у меня конек въехал в след на льду. Я быстро подстроился, но это все равно ошибка. У судей были все основания снизить нам баллы, даже если это произошло случайно. Обидно, потому что катались с очень хорошим настроем и все вроде бы контролировали», – рассказал об ошибке в прокате танцор Никита Кацалапов (ОКР).
08:47
Мы ожидаем выступлений пар из второй разминки. Программы представят Алекса Книрим/Брэндон Фрэйзер (США), Рику Миура/Рюичи Кихара (Япония) и Николь Делла Моника/Маттео Гуаризе (Италия).
08:41
Второй уровень подкрута, к сожалению, без шпагата. Хорошее вращение и поддержка. 64,79, и пока Грузия лидирует среди спортивных пар.
08:40
Ребята справились. Грузия борется за пятерку сильнейших!
08:37
08:35
Чехи набирают 56,70 и обходят украинцев. А на льду фигуристы из Грузии Карина Сафина и Лука Берулава.
08:32
Интересная программа, однозначно обратили на себя внимание, Хотя без ошибок тоже не обошлось – и на прыжке, и на выбросе.
08:31
Их сменили представители Чехии Елизавета Жук и Мартин Бидар. Интересно, что при получении чешского паспорта Лиза стала Жуковой по правилам чешского языка.
08:29
Итог Голиченко и Даренского – 53,65. Ребята завершают выступления в Пекине, в личное первенство они не отобрались.
08:26
Много мелких помарок в программе украинцев, хотя обошлись без падений. Было впечатление, что под конец подустали.
08:21
А на лед выходят представители спортивных пар. Выступят девять дуэтов – без сборной Германии из-за ковида. Открывают выступления украинцы София Голиченко и Артем Даренский.
08:17
Виктория Синицина и Никита Кацалапов в эфире Первого канала прокомментировали выступление в ритм-танце.
«Сегодня был замечательный прокат. Мы наслаждались каждой секундой. Он очень был вдохновенный. Мы не упускали взгляды друг друга ни на секунду. Старались не только делать элементы, а танцевать как в последний раз. К сожалению, в конце был момент, который повлиял на нашу общую оценку. Мы уступили первое место американской паре, но мы не расстраиваемся, потому что прокат был таким, на какой мы рассчитывали», – рассказал Никита.
«Никита меня поддерживает максимально, на сто процентов. Мы договариваемся с самого начала, что мы сделаем друг для друга. Мы танцуем друг для друга – это самое главное», – подержала партнера Виктория.
08:07
Между тем, украинский фигурист Максим Никитин поговорил с журналистами на русском языке, сообщает «Матч ТВ».
«Мы же свободные люди. Каждый – в свободной стране... Я надеюсь, что каждый. И может говорить на любом языке, на котором он хочет. В пандемию было много ограничений, но, как вы видите, я спокойно общаюсь с вами. Если люди ведут нормальный диалог... Адекватные вопросы – адекватные ответы», – заявил Никитин.
08:04
08:04
Итак, разрыв составляет три балла, идем вторыми после двух видов.
08:01
07:58
К сожалению, как у мужчин, также проиграли американцам.
07:56
Ошибка не осталась незамеченной, итог – 85,05 и уступаем американцам!
07:55
Никита – капитан команды, это дополнительная ответственность!
07:52
Вика и Никита выложились на полную. Была небольшая помарка у Никиты, надеемся, что сильно не отразится на результате.
07:52
07:50
Танец был не наотмашь, казалось, что фигуристы страховались. Итог – 83, 83, тем не менее, канадцев они обошли. А мы сжимаем кулаки. На льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов.
07:46
Ждем оценок итальянцев, они набирали раньше больше, чем получили в Пекине канадцы.
07:45
Выходит итальянская пара, призеры чемпионата Европы Шарлен Гиньяр и Марко Фабри.
07:41
Канадцы довольны, но американцев обыграть не сумели. 82,72.
07:40
Очень хороши канадцы, они ярко зажгли под музыку Элтона Джона.
07:38
На лед выходят канадцы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье.
07:36
Американцы заставляют понервничать, обыграть их будет непросто! Ох! 86,56! Это их абсолютно лучший результат в карьере!
07:35
Выступление очень достойное! Красивое реберное катание. Американцы вправе ждать высоких баллов.
07:35
07:29
74,66 – результат китайцев, и вот у них-то как раз лучший результат в сезоне. А мы встречаем американцев Мэдисон Хаббелл и Захари Донохью.
07:27
Нет никаких сомнений, что китайцы сейчас возглавят таблицу в танцах.
07:25
А у нас закончилась разминка. Группу сильнейших открывает китайская пара.
07:18
Ждем выступление участников из второй разминки, среди которых российские танцоры – Виктория Синицина и Никита Кацалапов.
07:17
А судьи оценивают Назарову с Никитиным в 64,08 балла, и они уступают грузинам.
07:15
Интересный момент – Александра выбрана знаменосцем сборной Украины на церемонии открытия. Жаль, что Украина лишилась одиночника из-за ковида.
07:13
Стоит отметить, что ни одна из выступивших пар не добрались до своего лучшего результата в сезоне. Строгое судейство или олимпийское волнение?
07:10
Грузинов оценили в 64,60, это текущее третье место. Следом смотрим украинскую пару. Танцуют Александра Казакова и Максим Назаров.
07:06
Очень эффектно – поддержкой завершили выступление фигуристы из Грузии. У них наиболее похожий танец на заявленный стрит-дэнс. В твизлах было расхождение в параллельности, но много лучше, чем у предыдущей пары.
07:03
Судьи ожидаемо оценили не слишком щедро. Всего 63,21 балла. Немцы – последние пока. А на льду грузинская пара Мария Казакова и Георгий Ревия.
07:00
А у немецкой пары выступление неудачное. Сорваны твизлы, были другие ошибки. Наверное, проиграют японцам.
06:59
Итак, доброе олимпийское утро! Продолжаем следить за командником в Пекине.
06:58
У нас рокировочка – на трансляцию заступает моя коллега Мария Калинина. Не обижайте ее, читайте с уважением и болейте за наших!
06:56
68,99 балла – чехи обходят японцев, что хорошо для сборной России! На льду немцы Катарина Мюллер и Тим Дик. Они тренируются под руководством Анжелики Крыловой и тренируются в Москве.
06:49
Kiss and Cry сборной России. Ну и смотрим выступление чешских брата и сестры.
06:48
Мисато Комацубара и Тим Колето в ярких розовых костюмах дебютировали на Олимпийских играх и получили 66,54 балла. Не самые высокие в мире баллы и даже не личный рекорд, но японским танцорам объективно сложно поддержать почин Сомы Уно.
06:44
Слова Марка Кондратюка в микст-зоне, цитата по телеграм-каналу ОКР:
«С прокатом справился. Прыжки и другие элементы вышли, скажем так, не филигранными, но я их сделал. Это самое главное. Было большое желание не подвести других ребят. Они, наверное, больше заслужили выступить в командном турнире и не хотелось помешать им добиться результата. Перед выходом на лед старался не думать, что это Олимпиада. Так легче. И еще зрители помогли. Я думал их вообще не будет и очень обрадовался, что трибуны не пустые».
06:41
В танцах квота заполнена полностью – ковид никого не свалил. Первая разминка: Комацубара/Колето (Япония), Ташлерова/Ташлер (Чехия), Мюллер/Дик (Германия), Казакова/Ревия (Грузия) и Назарова/Никитин (Украина).
06:36
Все вернулись? Танцоры на разминке! Но Виктория Синицина и Никита Кацалапов выступят во второй – последним, десятым номером, благодаря рейтингу ISU.
06:10
А сейчас перерыв – встречаемся в 6:35 по московскому времени и смотрим выступления танцоров. И не забываем, как крут Марк Кондратюк!
06:08
88,10 балла у Грассля – это значит, что Марк Кондратюк занимает третье место и приносит России ВОСЕМЬ баллов! Это очень классный результат – ведь волновались именно за одиночников.
06:06
Грассль приземлил четверной лутц, но он идет на пересмотр – возможно, были недокруты или неясное ребро, что часто встречается у итальянского фигуриста. Техническая сумма горит не самая солидная.
06:03
На льду Даниэль Грассль с «Белым вороном», и это минутка страданий по «Ворону» Михаила Коляды – уж простите мою слабость.
06:02
111,71 балла – не хватило одной десятой до мирового рекорда! Вау. Просто вау. Твиттер тоже впечатлен.
05:59
Чен идеален – два четверных, да еще каких, старших! Начал с четверного флипа, продолжил тройным акселем и завершил каскадом четверной лутц-тройной тулуп. А как Нэтан прокачался за четыре года музыкально! Невероятно классное выступление.
05:55
Баллы Мориса Квителашвили – 92,37. Он не опережает Марка Кондратюка.
Предпоследним на лед выходит американец Нэтан Чен – бог квадов, трехкратный чемпион мира и самый титулованный фигурист из сегодняшней заявки.
05:51
Четверной сальхов в каскаде с тройным тулупом получился у Мориса! Тройной аксель следом, ну и четверной тулуп во второй половине – браво, Морис! Четыре года назад он был последним в произвольной программе и сейчас демонстрирует нереальный рост мастерства.
05:49
Будем сейчас смотреть Мориса Квителашвили из Грузии – ученика Этери Тутберидзе. Морис – это всегда нервы.
(Нет, сейчас он не в образе Аладдина).
05:49
Космические 105,46 у Уно. Кстати, с ним не приехал его тренер, швейцарец Стефан Ламбель, сдавший перед вылетом положительный тест на коронавирус.
05:46
Сома Уно показывает мастерство – исполнил четверной флип и каскад четверной тулуп-тройной тулуп. И тройной аксель, конечно же. Баллов у него будет, конечно, больше, чем у Кондратюка – несмотря на каскад Марка во второй половине программы. Качество исполнения элементов выше у японца, а еще компонентность и авторитет.
05:43
Кстати, Диана Дэвис и Глеб Смолкин находятся в боксах российской команды. Ни на что не намекаю – просто информация для размышления.
05:42
95,81 балла! Марк сейчас первый, но впереди – настоящие монстры мужской одиночки. Во всяком случае, Уно и Чен (извините, Морис и Даниэль Грассль).
05:41
Аааааааааааа! Расскажу байку – когда Марк Кондратюк в сентябре подтвердил третью квоту на Nebelhorn Trophy, в редакции Eurosport.ru о нем никто не знал, кроме меня и коллеги Марии, которая сменит меня в 7:00. Мы поставили новость, поставив фамилию Марка в заголовок, а остальные коллеги, которые ориентированы на футбол, спросили: «Кондратюк? А это кто?»
05:38
ДАААААААААААААААААААА!!!!!! ЧЕТВЕРНОЙ САЛЬХОВ-ТРОЙНОЙ ТУЛУП ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ПРОГРАММЫ! МАРК, ТЫ ПРОСТО КОСМОС!
05:37
ТРИКСЕЛЬ – ДА! Тоже покачнуло на выезде, но приземлил и устоял!
05:37
ТУЛУП! ПОШАТНУЛСЯ, НО ЕСТЬ ЧЕТВЕРНОЙ!
05:36
Контент Марка с раскатки: двойной аксель, четверной сальхов, одинарный тулуп и четверной с ошибкой.
А ТЕПЕРЬ – БОЛЕЕМ!
05:33
Марк тренируется в ЦСКА у Светланы Соколовской – и ей сейчас тоже очень волнительно, потому что это и ее первая Олимпиада. Четыре года назад почти отобрался ее ученик Александр Самарин, но в решающий момент лучше были Коляда и Дмитрий Алиев.
05:29
82,87 – конечно же, больше, чем у остальных. А мы начинаем волноваться, потому что выходят раскатываться Марк Кондратюк, Сома Уно, Морис Квителашвили, Нэтан Чен и Даниэль Грассль.
05:26
Немного Марка с тренировочного олимпийского льда. Напоминаем, что он следующий – после выставления оценок Цзиню и шестиминутной разминки.
05:24
Еееесть! Четверной лутц-двойной тулуп от Бояна! Когда он в ногах, то у него технически прекрасные квады. Но летит китаец со второго четверного прыжка. Без каскада. Триксель – сделано.
05:22
После сдвойки четверного Бржезина по крайней мере порадовал каскадом тройной флип-тройной тулуп и сделал тройной аксель – 76,77 балла получает.
Следующий – последний в разминке, китаец Боян Цзинь. Ну у него-то получатся четверные?!
05:18
Пока Бржезина двоит четверной сальхов (какие-то вайбы Пхёнчхана, честное слово!) – заметки с ранней утренней тренировки парней. Пока все штамповали квады, Марк сделал два одинарных акселя. Тревожно! Впрочем, Коляда четыре года назад как раз-таки идеально отпрыгал все на тренировке, включая четверной лутц.
05:15
71,06 балла у Канады – тоже мало. Третьим короткую программу покажет чешский ветеран Михал Бржезина, который приехал на четвертую (!!!) Олимпиаду. Михалу 31 год.
05:13
У Садовского тоже неудачное выступление: тулуп (который планировался четверным) – на две ноги, и без каскада, но и без падения. Чистым в прыжковой части остался только тройной аксель.
05:09
68,64 балла у немца (очень мало, если кто-то включает фигурку раз в четыре года и не знает), а следующий – канадец Роман Садовский.
Здесь можно подробнее почитать о фигуристах русского происхождения, выступающих не за Россию.
Разминка закончилась и встречаем канадцев Кирстен Мур-Тауэрс и Майкла Маринаро.
Осталось посмотреть всего одну разминку. Нас ждет самое интересное! Программы представят Кирстен Мур-Тауэрс/Майкл Маринаро (Канада), Вэньцзинь Суй/Цун Хань (Китай) и Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Россия).
Всего 60,30, что не удивительно при таком прокате. Текущий четвертый результат у итальянцев.
Выступление получилось не самым лучшим образом, да и набор элементов простоват. Выброс тройной сальхов – юниорский уровень, приземлен на две ноги, прыжок сорван.
Завершают выступления во второй разминке итальянцы Николь Делла Моника и Маттео Гуаризе.
74,45. Эх, немного проиграли американцам.
Японцы справились очень хорошо, партнерша даже запрыгала от радости после проката, оба улыбаются.
Очередь японцев Рику Миуры и Рюичи Кихары. Смотрим.
75,00 набирают американцы и выходят на первое место в парах.
Это было очень прилично! Спортсмены довольны, хотя без помарок не обошлось.
А на льду американцы Алекса Книрим и Брэндон Фрэйзер. Очень волнительно!
«Сейчас посмотрели повтор – на дорожке у меня конек въехал в след на льду. Я быстро подстроился, но это все равно ошибка. У судей были все основания снизить нам баллы, даже если это произошло случайно. Обидно, потому что катались с очень хорошим настроем и все вроде бы контролировали», – рассказал об ошибке в прокате танцор Никита Кацалапов (ОКР).
Мы ожидаем выступлений пар из второй разминки. Программы представят Алекса Книрим/Брэндон Фрэйзер (США), Рику Миура/Рюичи Кихара (Япония) и Николь Делла Моника/Маттео Гуаризе (Италия).
Второй уровень подкрута, к сожалению, без шпагата. Хорошее вращение и поддержка. 64,79, и пока Грузия лидирует среди спортивных пар.
Ребята справились. Грузия борется за пятерку сильнейших!
Чехи набирают 56,70 и обходят украинцев. А на льду фигуристы из Грузии Карина Сафина и Лука Берулава.
Интересная программа, однозначно обратили на себя внимание, Хотя без ошибок тоже не обошлось – и на прыжке, и на выбросе.
Их сменили представители Чехии Елизавета Жук и Мартин Бидар. Интересно, что при получении чешского паспорта Лиза стала Жуковой по правилам чешского языка.
Итог Голиченко и Даренского – 53,65. Ребята завершают выступления в Пекине, в личное первенство они не отобрались.
Много мелких помарок в программе украинцев, хотя обошлись без падений. Было впечатление, что под конец подустали.
А на лед выходят представители спортивных пар. Выступят девять дуэтов – без сборной Германии из-за ковида. Открывают выступления украинцы София Голиченко и Артем Даренский.
Виктория Синицина и Никита Кацалапов в эфире Первого канала прокомментировали выступление в ритм-танце.
«Сегодня был замечательный прокат. Мы наслаждались каждой секундой. Он очень был вдохновенный. Мы не упускали взгляды друг друга ни на секунду. Старались не только делать элементы, а танцевать как в последний раз. К сожалению, в конце был момент, который повлиял на нашу общую оценку. Мы уступили первое место американской паре, но мы не расстраиваемся, потому что прокат был таким, на какой мы рассчитывали», – рассказал Никита.
«Никита меня поддерживает максимально, на сто процентов. Мы договариваемся с самого начала, что мы сделаем друг для друга. Мы танцуем друг для друга – это самое главное», – подержала партнера Виктория.
Между тем, украинский фигурист Максим Никитин поговорил с журналистами на русском языке, сообщает «Матч ТВ».
«Мы же свободные люди. Каждый – в свободной стране... Я надеюсь, что каждый. И может говорить на любом языке, на котором он хочет. В пандемию было много ограничений, но, как вы видите, я спокойно общаюсь с вами. Если люди ведут нормальный диалог... Адекватные вопросы – адекватные ответы», – заявил Никитин.
Итак, разрыв составляет три балла, идем вторыми после двух видов.
К сожалению, как у мужчин, также проиграли американцам.
Ошибка не осталась незамеченной, итог – 85,05 и уступаем американцам!
Никита – капитан команды, это дополнительная ответственность!
Вика и Никита выложились на полную. Была небольшая помарка у Никиты, надеемся, что сильно не отразится на результате.
Танец был не наотмашь, казалось, что фигуристы страховались. Итог – 83, 83, тем не менее, канадцев они обошли. А мы сжимаем кулаки. На льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов.
Ждем оценок итальянцев, они набирали раньше больше, чем получили в Пекине канадцы.
Выходит итальянская пара, призеры чемпионата Европы Шарлен Гиньяр и Марко Фабри.
Канадцы довольны, но американцев обыграть не сумели. 82,72.
Очень хороши канадцы, они ярко зажгли под музыку Элтона Джона.
На лед выходят канадцы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье.
Американцы заставляют понервничать, обыграть их будет непросто! Ох! 86,56! Это их абсолютно лучший результат в карьере!
Выступление очень достойное! Красивое реберное катание. Американцы вправе ждать высоких баллов.
74,66 – результат китайцев, и вот у них-то как раз лучший результат в сезоне. А мы встречаем американцев Мэдисон Хаббелл и Захари Донохью.
Нет никаких сомнений, что китайцы сейчас возглавят таблицу в танцах.
А у нас закончилась разминка. Группу сильнейших открывает китайская пара.
Ждем выступление участников из второй разминки, среди которых российские танцоры – Виктория Синицина и Никита Кацалапов.
А судьи оценивают Назарову с Никитиным в 64,08 балла, и они уступают грузинам.
Интересный момент – Александра выбрана знаменосцем сборной Украины на церемонии открытия. Жаль, что Украина лишилась одиночника из-за ковида.
Стоит отметить, что ни одна из выступивших пар не добрались до своего лучшего результата в сезоне. Строгое судейство или олимпийское волнение?
Грузинов оценили в 64,60, это текущее третье место. Следом смотрим украинскую пару. Танцуют Александра Казакова и Максим Назаров.
Очень эффектно – поддержкой завершили выступление фигуристы из Грузии. У них наиболее похожий танец на заявленный стрит-дэнс. В твизлах было расхождение в параллельности, но много лучше, чем у предыдущей пары.
Судьи ожидаемо оценили не слишком щедро. Всего 63,21 балла. Немцы – последние пока. А на льду грузинская пара Мария Казакова и Георгий Ревия.
А у немецкой пары выступление неудачное. Сорваны твизлы, были другие ошибки. Наверное, проиграют японцам.
Итак, доброе олимпийское утро! Продолжаем следить за командником в Пекине.
У нас рокировочка – на трансляцию заступает моя коллега Мария Калинина. Не обижайте ее, читайте с уважением и болейте за наших!
68,99 балла – чехи обходят японцев, что хорошо для сборной России! На льду немцы Катарина Мюллер и Тим Дик. Они тренируются под руководством Анжелики Крыловой и тренируются в Москве.
Kiss and Cry сборной России. Ну и смотрим выступление чешских брата и сестры.
Мисато Комацубара и Тим Колето в ярких розовых костюмах дебютировали на Олимпийских играх и получили 66,54 балла. Не самые высокие в мире баллы и даже не личный рекорд, но японским танцорам объективно сложно поддержать почин Сомы Уно.
Слова Марка Кондратюка в микст-зоне, цитата по телеграм-каналу ОКР:
«С прокатом справился. Прыжки и другие элементы вышли, скажем так, не филигранными, но я их сделал. Это самое главное. Было большое желание не подвести других ребят. Они, наверное, больше заслужили выступить в командном турнире и не хотелось помешать им добиться результата. Перед выходом на лед старался не думать, что это Олимпиада. Так легче. И еще зрители помогли. Я думал их вообще не будет и очень обрадовался, что трибуны не пустые».
В танцах квота заполнена полностью – ковид никого не свалил. Первая разминка: Комацубара/Колето (Япония), Ташлерова/Ташлер (Чехия), Мюллер/Дик (Германия), Казакова/Ревия (Грузия) и Назарова/Никитин (Украина).
Все вернулись? Танцоры на разминке! Но Виктория Синицина и Никита Кацалапов выступят во второй – последним, десятым номером, благодаря рейтингу ISU.
А сейчас перерыв – встречаемся в 6:35 по московскому времени и смотрим выступления танцоров. И не забываем, как крут Марк Кондратюк!
88,10 балла у Грассля – это значит, что Марк Кондратюк занимает третье место и приносит России ВОСЕМЬ баллов! Это очень классный результат – ведь волновались именно за одиночников.
Грассль приземлил четверной лутц, но он идет на пересмотр – возможно, были недокруты или неясное ребро, что часто встречается у итальянского фигуриста. Техническая сумма горит не самая солидная.
На льду Даниэль Грассль с «Белым вороном», и это минутка страданий по «Ворону» Михаила Коляды – уж простите мою слабость.
111,71 балла – не хватило одной десятой до мирового рекорда! Вау. Просто вау. Твиттер тоже впечатлен.
Чен идеален – два четверных, да еще каких, старших! Начал с четверного флипа, продолжил тройным акселем и завершил каскадом четверной лутц-тройной тулуп. А как Нэтан прокачался за четыре года музыкально! Невероятно классное выступление.
Баллы Мориса Квителашвили – 92,37. Он не опережает Марка Кондратюка.
Предпоследним на лед выходит американец Нэтан Чен – бог квадов, трехкратный чемпион мира и самый титулованный фигурист из сегодняшней заявки.
Четверной сальхов в каскаде с тройным тулупом получился у Мориса! Тройной аксель следом, ну и четверной тулуп во второй половине – браво, Морис! Четыре года назад он был последним в произвольной программе и сейчас демонстрирует нереальный рост мастерства.
Будем сейчас смотреть Мориса Квителашвили из Грузии – ученика Этери Тутберидзе. Морис – это всегда нервы.
(Нет, сейчас он не в образе Аладдина).
Космические 105,46 у Уно. Кстати, с ним не приехал его тренер, швейцарец Стефан Ламбель, сдавший перед вылетом положительный тест на коронавирус.
Сома Уно показывает мастерство – исполнил четверной флип и каскад четверной тулуп-тройной тулуп. И тройной аксель, конечно же. Баллов у него будет, конечно, больше, чем у Кондратюка – несмотря на каскад Марка во второй половине программы. Качество исполнения элементов выше у японца, а еще компонентность и авторитет.
Кстати, Диана Дэвис и Глеб Смолкин находятся в боксах российской команды. Ни на что не намекаю – просто информация для размышления.
95,81 балла! Марк сейчас первый, но впереди – настоящие монстры мужской одиночки. Во всяком случае, Уно и Чен (извините, Морис и Даниэль Грассль).
Аааааааааааа! Расскажу байку – когда Марк Кондратюк в сентябре подтвердил третью квоту на Nebelhorn Trophy, в редакции Eurosport.ru о нем никто не знал, кроме меня и коллеги Марии, которая сменит меня в 7:00. Мы поставили новость, поставив фамилию Марка в заголовок, а остальные коллеги, которые ориентированы на футбол, спросили: «Кондратюк? А это кто?»
ДАААААААААААААААААААА!!!!!! ЧЕТВЕРНОЙ САЛЬХОВ-ТРОЙНОЙ ТУЛУП ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ПРОГРАММЫ! МАРК, ТЫ ПРОСТО КОСМОС!
ТРИКСЕЛЬ – ДА! Тоже покачнуло на выезде, но приземлил и устоял!
ТУЛУП! ПОШАТНУЛСЯ, НО ЕСТЬ ЧЕТВЕРНОЙ!
Контент Марка с раскатки: двойной аксель, четверной сальхов, одинарный тулуп и четверной с ошибкой.
А ТЕПЕРЬ – БОЛЕЕМ!
Марк тренируется в ЦСКА у Светланы Соколовской – и ей сейчас тоже очень волнительно, потому что это и ее первая Олимпиада. Четыре года назад почти отобрался ее ученик Александр Самарин, но в решающий момент лучше были Коляда и Дмитрий Алиев.
82,87 – конечно же, больше, чем у остальных. А мы начинаем волноваться, потому что выходят раскатываться Марк Кондратюк, Сома Уно, Морис Квителашвили, Нэтан Чен и Даниэль Грассль.
Немного Марка с тренировочного олимпийского льда. Напоминаем, что он следующий – после выставления оценок Цзиню и шестиминутной разминки.
Еееесть! Четверной лутц-двойной тулуп от Бояна! Когда он в ногах, то у него технически прекрасные квады. Но летит китаец со второго четверного прыжка. Без каскада. Триксель – сделано.
После сдвойки четверного Бржезина по крайней мере порадовал каскадом тройной флип-тройной тулуп и сделал тройной аксель – 76,77 балла получает.
Следующий – последний в разминке, китаец Боян Цзинь. Ну у него-то получатся четверные?!
Пока Бржезина двоит четверной сальхов (какие-то вайбы Пхёнчхана, честное слово!) – заметки с ранней утренней тренировки парней. Пока все штамповали квады, Марк сделал два одинарных акселя. Тревожно! Впрочем, Коляда четыре года назад как раз-таки идеально отпрыгал все на тренировке, включая четверной лутц.
71,06 балла у Канады – тоже мало. Третьим короткую программу покажет чешский ветеран Михал Бржезина, который приехал на четвертую (!!!) Олимпиаду. Михалу 31 год.
У Садовского тоже неудачное выступление: тулуп (который планировался четверным) – на две ноги, и без каскада, но и без падения. Чистым в прыжковой части остался только тройной аксель.
68,64 балла у немца (очень мало, если кто-то включает фигурку раз в четыре года и не знает), а следующий – канадец Роман Садовский.
Здесь можно подробнее почитать о фигуристах русского происхождения, выступающих не за Россию.
Без квадов выступил Фентц – попытался в четверной тулуп, но сдвоил и с трудом приземлил. Каскад – тоже 3-2.
Немного фотографий со льда!
Сейчас с короткой программой выходит немецкий одиночник Паул Фентц, который по рейтингу не пробился в личные соревнования. Кондратюк выступи пятым во второй разминке.
В мужской заявке всего 9 спортсменов вместо 10 – украинец Иван Шмуратко сдал положительный тест на коронавирус и угодил в ковидный отель. Пожелаем фигуристу здоровья и скорейшего возвращения на лед!
Сегодня короткие программы покажут одиночники, танцоры и парники. Россию представят Марк Кондратюк, Виктория Синицина/Никита Кацалапов и Анастасия Мишина/Александр Галлямов.
Короткая одиночниц запланирована на ночь субботы, по предварительной информации за команду ОКР выступит Камила Валиева.
Всем доброе раннее утро! С вами не спит Валерия Кукалева – давайте смотреть Олимпиаду! Парни-одиночники уже выходят на разминочный лед.
Встречаемся 4 февраля в 4:55 по московскому времени – и начинаем следить за командными соревнованиями в фигурном катании.