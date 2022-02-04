04.02.22 - 4:55
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Командный зачет - Микст - Квалификация

    
30
Мария Калинина
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09:29 

Разминка закончилась и встречаем канадцев Кирстен Мур-Тауэрс и Майкла Маринаро.

09:26 
Анастасия Мишина и Александр Галлямов
09:26 

Осталось посмотреть всего одну разминку. Нас ждет самое интересное! Программы представят Кирстен Мур-Тауэрс/Майкл Маринаро (Канада), Вэньцзинь Суй/Цун Хань (Китай) и Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Россия).

09:23 

Всего 60,30, что не удивительно при таком прокате. Текущий четвертый результат у итальянцев.

09:18 

Выступление получилось не самым лучшим образом, да и набор элементов простоват. Выброс тройной сальхов – юниорский уровень, приземлен на две ноги, прыжок сорван.

09:17 

Завершают выступления во второй разминке итальянцы Николь Делла Моника и Маттео Гуаризе.

09:14 

74,45. Эх, немного проиграли американцам.

09:11 

Японцы справились очень хорошо, партнерша даже запрыгала от радости после проката, оба улыбаются.

09:10 

Очередь японцев Рику Миуры и Рюичи Кихары. Смотрим.

09:07 

75,00 набирают американцы и выходят на первое место в парах.

09:06 

Это было очень прилично! Спортсмены довольны, хотя без помарок не обошлось.

09:04 
Алекса Книрим и Брэндон Фрэйзер
08:54 

А на льду американцы Алекса Книрим и Брэндон Фрэйзер. Очень волнительно!

08:50 

«Сейчас посмотрели повтор – на дорожке у меня конек въехал в след на льду. Я быстро подстроился, но это все равно ошибка. У судей были все основания снизить нам баллы, даже если это произошло случайно. Обидно, потому что катались с очень хорошим настроем и все вроде бы контролировали», – рассказал об ошибке в прокате танцор Никита Кацалапов (ОКР).

08:47 

Мы ожидаем выступлений пар из второй разминки. Программы представят Алекса Книрим/Брэндон Фрэйзер (США), Рику Миура/Рюичи Кихара (Япония) и Николь Делла Моника/Маттео Гуаризе (Италия).

08:41 

Второй уровень подкрута, к сожалению, без шпагата. Хорошее вращение и поддержка. 64,79, и пока Грузия лидирует среди спортивных пар.

08:40 

Ребята справились. Грузия борется за пятерку сильнейших!

08:37 
Карина Сафина и Лука Берулава
08:35 

Чехи набирают 56,70 и обходят украинцев. А на льду фигуристы из Грузии Карина Сафина и Лука Берулава.

08:32 

Интересная программа, однозначно обратили на себя внимание, Хотя без ошибок тоже не обошлось – и на прыжке, и на выбросе.

08:31 

Их сменили представители Чехии Елизавета Жук и Мартин Бидар. Интересно, что при получении чешского паспорта Лиза стала Жуковой по правилам чешского языка.

08:29 

Итог Голиченко и Даренского – 53,65. Ребята завершают выступления в Пекине, в личное первенство они не отобрались.

08:26 

Много мелких помарок в программе украинцев, хотя обошлись без падений. Было впечатление, что под конец подустали.

08:21 

А на лед выходят представители спортивных пар. Выступят девять дуэтов – без сборной Германии из-за ковида. Открывают выступления украинцы София Голиченко и Артем Даренский.

08:17 

Виктория Синицина и Никита Кацалапов в эфире Первого канала прокомментировали выступление в ритм-танце.

«Сегодня был замечательный прокат. Мы наслаждались каждой секундой. Он очень был вдохновенный. Мы не упускали взгляды друг друга ни на секунду. Старались не только делать элементы, а танцевать как в последний раз. К сожалению, в конце был момент, который повлиял на нашу общую оценку. Мы уступили первое место американской паре, но мы не расстраиваемся, потому что прокат был таким, на какой мы рассчитывали», – рассказал Никита.

«Никита меня поддерживает максимально, на сто процентов. Мы договариваемся с самого начала, что мы сделаем друг для друга. Мы танцуем друг для друга – это самое главное», – подержала партнера Виктория.

08:07 

Между тем, украинский фигурист Максим Никитин поговорил с журналистами на русском языке, сообщает «Матч ТВ».

«Мы же свободные люди. Каждый – в свободной стране... Я надеюсь, что каждый. И может говорить на любом языке, на котором он хочет. В пандемию было много ограничений, но, как вы видите, я спокойно общаюсь с вами. Если люди ведут нормальный диалог... Адекватные вопросы – адекватные ответы», – заявил Никитин.

08:04 
08:04 

Итак, разрыв составляет три балла, идем вторыми после двух видов.

08:01 
07:58 

К сожалению, как у мужчин, также проиграли американцам.

07:56 

Ошибка не осталась незамеченной, итог – 85,05 и уступаем американцам!

07:55 

Никита – капитан команды, это дополнительная ответственность!

07:52 

Вика и Никита выложились на полную. Была небольшая помарка у Никиты, надеемся, что сильно не отразится на результате.

07:52 
Виктория Синицина и Никита Кацалапов
07:50 

Танец был не наотмашь, казалось, что фигуристы страховались. Итог – 83, 83, тем не менее, канадцев они обошли. А мы сжимаем кулаки. На льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

07:46 

Ждем оценок итальянцев, они набирали раньше больше, чем получили в Пекине канадцы.

07:45 

Выходит итальянская пара, призеры чемпионата Европы Шарлен Гиньяр и Марко Фабри.

07:41 

Канадцы довольны, но американцев обыграть не сумели. 82,72.

07:40 

Очень хороши канадцы, они ярко зажгли под музыку Элтона Джона.

07:38 

На лед выходят канадцы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье.

07:36 

Американцы заставляют понервничать, обыграть их будет непросто! Ох! 86,56! Это их абсолютно лучший результат в карьере!

07:35 

Выступление очень достойное! Красивое реберное катание. Американцы вправе ждать высоких баллов.

07:35 
Мэдисон Хаббелл/Захари Донохью
07:29 

74,66 – результат китайцев, и вот у них-то как раз лучший результат в сезоне. А мы встречаем американцев Мэдисон Хаббелл и Захари Донохью.

07:27 

Нет никаких сомнений, что китайцы сейчас возглавят таблицу в танцах.

07:25 

А у нас закончилась разминка. Группу сильнейших открывает китайская пара.

07:18 

Ждем выступление участников из второй разминки, среди которых российские танцоры – Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

07:17 

А судьи оценивают Назарову с Никитиным в 64,08 балла, и они уступают грузинам.

07:15 

Интересный момент – Александра выбрана знаменосцем сборной Украины на церемонии открытия. Жаль, что Украина лишилась одиночника из-за ковида.

07:13 

Стоит отметить, что ни одна из выступивших пар не добрались до своего лучшего результата в сезоне. Строгое судейство или олимпийское волнение?

07:10 

Грузинов оценили в 64,60, это текущее третье место. Следом смотрим украинскую пару. Танцуют Александра Казакова и Максим Назаров.

07:06 

Очень эффектно – поддержкой завершили выступление фигуристы из Грузии. У них наиболее похожий танец на заявленный стрит-дэнс. В твизлах было расхождение в параллельности, но много лучше, чем у предыдущей пары.

07:03 

Судьи ожидаемо оценили не слишком щедро. Всего 63,21 балла. Немцы – последние пока. А на льду грузинская пара Мария Казакова и Георгий Ревия.

07:00 

А у немецкой пары выступление неудачное. Сорваны твизлы, были другие ошибки. Наверное, проиграют японцам.

06:59 

Итак, доброе олимпийское утро! Продолжаем следить за командником в Пекине.

06:58 

У нас рокировочка – на трансляцию заступает моя коллега Мария Калинина. Не обижайте ее, читайте с уважением и болейте за наших!

06:56 

68,99 балла – чехи обходят японцев, что хорошо для сборной России! На льду немцы Катарина Мюллер и Тим Дик. Они тренируются под руководством Анжелики Крыловой и тренируются в Москве.

06:49 

Kiss and Cry сборной России. Ну и смотрим выступление чешских брата и сестры.

Сборная России на командном турнире
06:48 

Мисато Комацубара и Тим Колето в ярких розовых костюмах дебютировали на Олимпийских играх и получили 66,54 балла. Не самые высокие в мире баллы и даже не личный рекорд, но японским танцорам объективно сложно поддержать почин Сомы Уно.

06:44 

Слова Марка Кондратюка в микст-зоне, цитата по телеграм-каналу ОКР:

«С прокатом справился. Прыжки и другие элементы вышли, скажем так, не филигранными, но я их сделал. Это самое главное. Было большое желание не подвести других ребят. Они, наверное, больше заслужили выступить в командном турнире и не хотелось помешать им добиться результата. Перед выходом на лед старался не думать, что это Олимпиада. Так легче. И еще зрители помогли. Я думал их вообще не будет и очень обрадовался, что трибуны не пустые».

06:41 

В танцах квота заполнена полностью – ковид никого не свалил. Первая разминка: Комацубара/Колето (Япония), Ташлерова/Ташлер (Чехия), Мюллер/Дик (Германия), Казакова/Ревия (Грузия) и Назарова/Никитин (Украина).

06:36 

Все вернулись? Танцоры на разминке! Но Виктория Синицина и Никита Кацалапов выступят во второй – последним, десятым номером, благодаря рейтингу ISU.

06:10 

А сейчас перерыв – встречаемся в 6:35 по московскому времени и смотрим выступления танцоров. И не забываем, как крут Марк Кондратюк!

Марк Кондратюк
06:08 

88,10 балла у Грассля – это значит, что Марк Кондратюк занимает третье место и приносит России ВОСЕМЬ баллов! Это очень классный результат – ведь волновались именно за одиночников.

06:06 

Грассль приземлил четверной лутц, но он идет на пересмотр – возможно, были недокруты или неясное ребро, что часто встречается у итальянского фигуриста. Техническая сумма горит не самая солидная.

06:03 

На льду Даниэль Грассль с «Белым вороном», и это минутка страданий по «Ворону» Михаила Коляды – уж простите мою слабость.

06:02 

111,71 балла – не хватило одной десятой до мирового рекорда! Вау. Просто вау. Твиттер тоже впечатлен.

05:59 

Чен идеален – два четверных, да еще каких, старших! Начал с четверного флипа, продолжил тройным акселем и завершил каскадом четверной лутц-тройной тулуп. А как Нэтан прокачался за четыре года музыкально! Невероятно классное выступление.

05:55 

Баллы Мориса Квителашвили – 92,37. Он не опережает Марка Кондратюка.

Предпоследним на лед выходит американец Нэтан Чен – бог квадов, трехкратный чемпион мира и самый титулованный фигурист из сегодняшней заявки.

05:51 

Четверной сальхов в каскаде с тройным тулупом получился у Мориса! Тройной аксель следом, ну и четверной тулуп во второй половине – браво, Морис! Четыре года назад он был последним в произвольной программе и сейчас демонстрирует нереальный рост мастерства.

05:49 

Будем сейчас смотреть Мориса Квителашвили из Грузии – ученика Этери Тутберидзе. Морис – это всегда нервы.

(Нет, сейчас он не в образе Аладдина).

Морис Квителашвили, Грузия, показательные выступления ЧМ-2021
05:49 

Космические 105,46 у Уно. Кстати, с ним не приехал его тренер, швейцарец Стефан Ламбель, сдавший перед вылетом положительный тест на коронавирус.

05:46 

Сома Уно показывает мастерство – исполнил четверной флип и каскад четверной тулуп-тройной тулуп. И тройной аксель, конечно же. Баллов у него будет, конечно, больше, чем у Кондратюка – несмотря на каскад Марка во второй половине программы. Качество исполнения элементов выше у японца, а еще компонентность и авторитет.

05:43 

Кстати, Диана Дэвис и Глеб Смолкин находятся в боксах российской команды. Ни на что не намекаю – просто информация для размышления.

05:42 

95,81 балла! Марк сейчас первый, но впереди – настоящие монстры мужской одиночки. Во всяком случае, Уно и Чен (извините, Морис и Даниэль Грассль).

05:41 

Аааааааааааа! Расскажу байку – когда Марк Кондратюк в сентябре подтвердил третью квоту на Nebelhorn Trophy, в редакции Eurosport.ru о нем никто не знал, кроме меня и коллеги Марии, которая сменит меня в 7:00. Мы поставили новость, поставив фамилию Марка в заголовок, а остальные коллеги, которые ориентированы на футбол, спросили: «Кондратюк? А это кто?»

05:38 

ДАААААААААААААААААААА!!!!!! ЧЕТВЕРНОЙ САЛЬХОВ-ТРОЙНОЙ ТУЛУП ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ПРОГРАММЫ! МАРК, ТЫ ПРОСТО КОСМОС!

05:37 

ТРИКСЕЛЬ – ДА! Тоже покачнуло на выезде, но приземлил и устоял!

05:37 

ТУЛУП! ПОШАТНУЛСЯ, НО ЕСТЬ ЧЕТВЕРНОЙ!

05:36 

Контент Марка с раскатки: двойной аксель, четверной сальхов, одинарный тулуп и четверной с ошибкой.

А ТЕПЕРЬ – БОЛЕЕМ!

05:33 

Марк тренируется в ЦСКА у Светланы Соколовской – и ей сейчас тоже очень волнительно, потому что это и ее первая Олимпиада. Четыре года назад почти отобрался ее ученик Александр Самарин, но в решающий момент лучше были Коляда и Дмитрий Алиев.

05:29 

82,87 – конечно же, больше, чем у остальных. А мы начинаем волноваться, потому что выходят раскатываться Марк Кондратюк, Сома Уно, Морис Квителашвили, Нэтан Чен и Даниэль Грассль.

05:26 

Немного Марка с тренировочного олимпийского льда. Напоминаем, что он следующий – после выставления оценок Цзиню и шестиминутной разминки.

Марк Кондратюк
05:24 

Еееесть! Четверной лутц-двойной тулуп от Бояна! Когда он в ногах, то у него технически прекрасные квады. Но летит китаец со второго четверного прыжка. Без каскада. Триксель – сделано.

05:22 

После сдвойки четверного Бржезина по крайней мере порадовал каскадом тройной флип-тройной тулуп и сделал тройной аксель – 76,77 балла получает.

Следующий – последний в разминке, китаец Боян Цзинь. Ну у него-то получатся четверные?!

05:18 

Пока Бржезина двоит четверной сальхов (какие-то вайбы Пхёнчхана, честное слово!) – заметки с ранней утренней тренировки парней. Пока все штамповали квады, Марк сделал два одинарных акселя. Тревожно! Впрочем, Коляда четыре года назад как раз-таки идеально отпрыгал все на тренировке, включая четверной лутц.

05:15 

71,06 балла у Канады – тоже мало. Третьим короткую программу покажет чешский ветеран Михал Бржезина, который приехал на четвертую (!!!) Олимпиаду. Михалу 31 год.

05:13 

У Садовского тоже неудачное выступление: тулуп (который планировался четверным) – на две ноги, и без каскада, но и без падения. Чистым в прыжковой части остался только тройной аксель.

05:09 

68,64 балла у немца (очень мало, если кто-то включает фигурку раз в четыре года и не знает), а следующий – канадец Роман Садовский.

Здесь можно подробнее почитать о фигуристах русского происхождения, выступающих не за Россию.

Знаменосец Грузии, чемпионка Польши, скандалистка из Украины – русские фигуристы в составе других
05:06 

Без квадов выступил Фентц – попытался в четверной тулуп, но сдвоил и с трудом приземлил. Каскад – тоже 3-2.

05:03 

Немного фотографий со льда!

Сейчас с короткой программой выходит немецкий одиночник Паул Фентц, который по рейтингу не пробился в личные соревнования. Кондратюк выступи пятым во второй разминке.

05:01 

В мужской заявке всего 9 спортсменов вместо 10 – украинец Иван Шмуратко сдал положительный тест на коронавирус и угодил в ковидный отель. Пожелаем фигуристу здоровья и скорейшего возвращения на лед!

04:59 

Сегодня короткие программы покажут одиночники, танцоры и парники. Россию представят Марк Кондратюк, Виктория Синицина/Никита Кацалапов и Анастасия Мишина/Александр Галлямов.

Короткая одиночниц запланирована на ночь субботы, по предварительной информации за команду ОКР выступит Камила Валиева.

04:56 

Всем доброе раннее утро! С вами не спит Валерия Кукалева – давайте смотреть Олимпиаду! Парни-одиночники уже выходят на разминочный лед.

 

Встречаемся 4 февраля в 4:55 по московскому времени – и начинаем следить за командными соревнованиями в фигурном катании.