Официально состав сборной России по фигурному катанию на Олимпиаду еще не известен, но предсказать его можно на 99 процентов. Чемпионат Европы должен был решить вопрос с третьей мужской квотой и дать понимание о составе на командный турнир.

Журналисты и болельщики в течение четырех соревновательных дней турнира строили теории, отслеживали баллы отдельно от российских судей и уходили в конспирологию. Но теперь действительно можно делать прикидки на командный турнир Олимпиады.

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По каким правилам проводится командник?

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Командный турнир пройдет на Играх всего в третий раз. В Сочи уверенно выиграла легендарная сборная России с Евгением Плющенко, Юлией Липницкой и Волосожар/Траньковым, которые были флагманами той команды. Также золотые медали примерили Елена Ильиных и Никита Кацалапов (Олиимпиаду-2022 Никита будет атаковать с другой партнершей), Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев, Ксения Столбова и Федор Климов.

Российские фигуристы – чемпионы Сочи в командном турнире Фото: Getty Images

В Пекине-2018 победителями стали канадцы – не потому, что «Коляда упал и лишил одну из девочек золота», а потому что четыре года назад у Канады действительно была классная и очень сбалансированная команда. Россия взяла серебро в составе уже упоминавшегося Коляды, Алины Загитовой и Евгении Медведевой, Евгении Тарасовой и Владимира Морозова, Натальи Забияко и Александра Энберта. Вторую медаль командника подряд заработали Боброва и Соловьев.

В 2022-м командный турнир традиционно умещен в три дня и начнется 4 февраля – тогда же состоится церемония открытия Игр.

4 февраля (пятница) – мужчины (короткая программа), женщины (короткая программа), танцы на льду (ритм-танец),

– мужчины (короткая программа), женщины (короткая программа), танцы на льду (ритм-танец), 6 февраля (воскресенье) – пары (короткая программа), мужчины (произвольная программа),

– пары (короткая программа), мужчины (произвольная программа), 7 февраля (понедельник) – пары (произвольная программа), танцы (произвольный танец), женщины (произвольная программа).

Всего заявлено десять команд, пять лучших выходят в произвольную программу. По результатам каждой дисциплины начисляются очки: за первое место – 10, второе – 9, третье – 8 и так далее. Баллы складываются, после заключительного вида выявляется победитель.

Каждая сборная имеет право сделать две замены. В 2014-м меняли спортивную и танцевальную пары, в 2018-м – одиночницу и спортивную пару. Решение о составе и замене будет приниматься федерацией фигурного катания России ближе к прокатам, и можно руководствоваться абсолютно разными принципами.

Евгения Медведева и Алина Загитова Фото: Getty Images

Например, одиночники стартуют на следующий день после командника и через день после своего выступления – значит, логично сделать замену именно у парней, чтобы они сохранили силы. С другой стороны, российские мужчины не претендуют на медали в личке – следовательно, поберечь лучше потенциально золотой актив: в женском одиночном и парном катании Россия претендует на полный подиум. Могут вмешаться и травмы – спина Кацалапова давно мешает одной из лучших танцевальных пар мира.

Кто выступит за Россию?

Одиночники, претенденты: Марк Кондратюк, Михаил Коляда, Андрей Мозалев/Евгений Семененко.

Третий вариант (ФФККР еще не выбрала между Семененко и Мозалевым, который был выше оппонента на чемпионатах России и Европы) сразу припасем на случай форс-мажора. Скорее всего, Россия выберет концепцию с заменой в женском и парном катании, поэтому одному из одиночников достанется четыре программы.

После чемпионата России и короткой программы на чемпионате Европы кандидатом на командник однозначно просматривался Коляда , несмотря на завал четырехлетней давности. Михаил имеет авторитет у судей и высокие компоненты, и, несмотря на падения, он все-таки стабилен – худший результат намного выше, чем худший результат Кондратюка (на 25 баллов).

Но Марк выдал то, чего от Миши ждут еще с допхёнчанских времен – четыре чистых проката подряд. А компоненты в произволке на Европе ему поставили заоблачно высокие, несмотря на то, что в реальности их как бы нет (в отличие от действительно компонентного Коляды). Но таковы реалии современного судейства в фигурном катании, и ФФККР получила явный сигнал, что дебютанта Кондратюка арбитры тоже не обидят.

Катание Коляды – выверенные линии и эстетика, его «Белый ворон» – шедевр. Но Марк – чистый драйв. «Это внутренняя свобода. Он рисует как хочет и катается так же. В конце произвольной программы, например, упал на колено. Такого у нас в постановке не было, а вот в Таллине появилось. И не факт, что не появится что-то еще. В этом опять же весь Марк: ему постоянно нужно придумывать что-то новенькое», – описала Кондратюка его тренер Светлана Соколовская.

Выбор Eurosport.ru: Коляда.

В том же интервью Соколовская обмолвилась: «Я никогда в жизни на Олимпиаде не была, как и Марк. Так зачем же мы будем раньше времени по этому поводу волноваться?»

Стратегия – не самая сильная сторона Светланы Владимировны, что доказывает в том числе ее работа с Александром Самариным. А в Пхёнчхане Коляде не упросили программу во многом из-за того, что его тренер, Валентина Чеботарева, тоже не имела олимпийского опыта и растерялась. На вторые Игры Михаил едет с Алексеем Мишиным.

КТО ДОЛЖЕН ВЫСТУПИТЬ В КОМАНДНОМ ТУРНИРЕ ОТ ОДИНОЧНИКОВ? Коляда Кондратюк Оба – у мужчин нужна замена

Одиночницы, претендентки: Камила Валиева, Александра Трусова, Анна Щербакова.

Короткую программу со стабильным тройным акселем лучше всех в мире катает Валиева: подтверждение – официальный мировой рекорд за 90 баллов. Трусова и Щербакова набирают в произвольной программе примерно одинаковые баллы, причем Анна с одним четверным способна опередить Сашу с несколькими, если они будут исполнены с помарками. После чемпионата России более предпочтительной казалась кандидатура Трусовой, чемпионат Европы сдвинул прицел в сторону Щербаковой.

Есть ли еще варианты? Да – в том случае, если ФФККР решит дать шанс на олимпийское золото всем трем фигуристкам штаба Этери Тутберидзе. Тогда Валиева бросит все силы на личный турнир, а командник поделят между Трусовой и Щербаковой. В произволке каждая способна перекатать конкуренток из других стран, за чистую короткую больше получит Аня. Но если Александра будет прыгать двойной аксель (в команде ей не разрешат идти на риск) – первой спокойно станет и она.

Анна Щербакова, Камила Валиева, Александра Трусова Фото: Getty Images

Правда, отказ от услуг Валиевой все-таки нерационален. Не для командника – Трусова и Щербакова справятся в любых вариациях. Но если что-то пойдет не по плану Камилы в личке, она может лишиться золота в статусе безоговорочного лидера сезона. Недавно казалось, что это невозможно, но на Европе Валиева допустила падение и помарку, и Щербакова подобралась по баллам в произволке максимально близко.

Выбор Eurosport.ru: Валиева – короткая программа, Трусова – произвольная.

Камила как сильнейшая должна попадать в команду, а выбор между Александрой и Анной – скорее субъективный. Решить стоит на месте, глядя на состояние фигуристок.

КТО ДОЛЖЕН ВЫСТУПИТЬ В КОМАНДНОМ ТУРНИРЕ ОТ ОДИНОЧНИЦ? Валиева и Трусова Валиева и Щербакова Щербакова и Трусова Только Валиева Только Щербакова Только Трусова

Парное катание, претенденты: Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский.

Мишина и Галлямов – действующие чемпионы России, мира и Европы: их попадание в командный турнир незыблемо. Второй парой до старта чемпионата Европы железно просматривались Бойкова и Козловский – еще один дуэт Тамары Москвиной. Но в Таллине они проиграли Тарасовой и Морозову, причем чистой произвольной набрали меньше, чем ученики Тутберидзе с помаркой на параллельном прыжке.

По сезону Бойкова и Козловский срывали гораздо меньше, но судейский настрой на Европе показал, что федерация верит в Тарасову и Морозова. Возможно, чтобы Тутберидзе отметилась сразу в двух видах.

Анастасия Мишина и Александр Галлямов Фото: Getty Images

Неизвестная переменная в турнире спортивных пар – китайцы Вэнцзин Суй и Цун Хань. Выйдут ли они на старт командника или сосредоточатся на личке? И не случится ли такого, что их смогут обойти только Мишина и Галлямов?

Выбор Eurosport.ru: Бойкова/Козловский – короткая программа, Мишина/Галлямов – произвольная.

Тарасова и Морозов – слишком рискованный выбор для командного турнира, где нежелательно ошибаться, особенно в присутствии китайской пары. Евгения и Владимир даже на удачном Евро не были образцом стабильности, а как показал чемпионат России, ошибаться они могут не только на прыжках и выбросах, но и в поддержках.

Среди пар Москвиной по большому счету нет разницы, кто должен катать какую программу, но Олимпиада должна увидеть «Время вперед» Мишиной и Галлямова дважды.

КТО ДОЛЖЕН ВЫСТУПИТЬ В КОМАНДНОМ ТУРНИРЕ ОТ СПОРТИВНЫХ ПАР? Мишина/Галлямов и Бойкова/Козловский Мишина/Галлямов и Тарасова/Морозов Бойкова/Козловский и Тарасова/Морозов Только Мишина/Галлямов Только Бойкова/Козловский Только Тарасова/Морозов

Танцы на льду, претенденты: Виктория Синицина/Никита Кацалапов, Александра Степанова/Иван Букин, Диана Дэвис/Глеб Смолкин.

Только Синицина и Кацалапов – гарантия десяти баллов в ритмическом и произвольном танцах. По лучшим баллам сезона они заочно уступают только французам Габриэле Пападакис и Гийому Сизерону, но Франция не участвует в командном турнире. Степанова и Букин – вице-чемпионы Европы, но наверняка проиграют американскому и/или канадскому дуэтам, и Россия потеряет важные баллы.

Конечно, если травма Кацалапова в очередной усугубится, первые кандидаты на замену (полную или только на произвольный танец) – Степанова и Букин: чемпионат Европы показал, что восхождение дочери Тутберидзе с партнером приостановлено, и на крупных международных соревнованиях им не ставят оценки, близкие к мировому топу. Но вторая русская пара тоже не пышет здоровьем – хронические проблемы со спиной испытывает партнерша. Шанс Дэвис и Смолкина – только если российские танцы на льду превратятся в изолятор. Чего бы откровенно не хотелось.

Выбор Eurosport.ru: Синицина/Кацалапов. Без комментариев.

КТО ДОЛЖЕН ВЫСТУПИТЬ В КОМАНДНОМ ТУРНИРЕ ОТ ТАНЦОРОВ? Синицина/Кацалапов и Степанова/Букин Синицина/Кацалапов и Дэвис/Смолкин Степанова/Букин и Дэвис/Смолкин Только Синицина/Кацалапов Только Степанова/Букин Только Дэвис/Смолкин

Александра Трусова попыталась приземлить четыре четверных прыжка на чемпионате Европы – у нее не получилось. Саше не помогли ни Этери Тутберидзе, ни Евгений Плющенко. Может, ей вообще не нужен тренер?

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