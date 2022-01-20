ФФККР официально объявила состав команды на Олимпиаду в Пекине, которая состоится с 4 по 20 февраля.
Танцы на льду: Виктория Синицина/Никита Кацалапов, Александра Степанова/Иван Букин, Диана Дэвис/Глеб Смолкин.
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Запасные: Елизавета Худайбердиева/Егор Базин, Аннабель Морозов/Андрей Багин, Елизавета Шанаева/Дэвид Нарижный.
Beijing 2022
Кто без золота и кого еще менять? Страсти командника на Играх
Спортивные пары: Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский.
Запасные: Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин, Юлия Артемьева/Михаил Назарычев.
Женщины: Камила Валиева, Анна Щербакова, Александра Трусова.
Запасные: Елизавета Туктамышева, Майя Хромых.
Мужчины: Марк Кондратюк, Андрей Мозалев, Михаил Коляда.
Запасные: Евгений Семененко, Петр Гуменник.
Кто из фигуристок останется без золота? Какие еще замены делать? Все о командном турнире Олимпийских игр
Ни Этери Тутберидзе, ни Евгений Плющенко не помогли Александре Трусовой. Нужен ли ей тренер?
Источник: сайт ФФККР.
Чемпионат Европы
Ни Тутберидзе, ни Плющенко не помогли Трусовой. Нужен ли ей тренер?
Чемпионат Европы
Валиева – чемпионка Европы, у Щербаковой – серебро, Трусова – 3-я
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