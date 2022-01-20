20 января ФФККР объявила, что в олимпийский состав мужской сборной России попали Марк Кондратюк, Михаил Коляда и Андрей Мозалев. Евгений Семененко и Петр Гуменник – в запасе. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала выбор федерации.

«Какое место занял Семененко на чемпионате Европы? Понятно, почему его не взяли. Коляда – счастливчик! Лучше бы Лизе так везло», – заявила Тарасова.

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