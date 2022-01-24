Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова поделилась инсайдом о составе сборной России по фигурному катанию на командный турнир Олимпийских игр.

«Я слышала, чтобы избежать всех этих разговоров, хотят поставить первые номера в команду. Без замен. Во всяком случае, сейчас про это говорят. Мужчинам будет трудно: командник откатал и через день выходи в индивидуалку. А все остальные вздохнут», – сказала Бестемьянова в эфире телепередачи «Фетисов».

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В командном турнире по правилам предусмотрены две замены (в двух видах из четырех). Высказывание Натальи Филимоновны выглядит максимально странным – Россия претендует на первое место, и отказ от замен лишит некоторых фигуристов вероятного золота и гарантированной медали. Вероятно, Бестемьянова ошиблась: после ОИ-2018 она утверждала, что Алина Загитова прыгнула в произвольной программе лишний каскад, хотя это не соответствует действительности.

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