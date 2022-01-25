Российский фигурист Михаил Коляда не выступит на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Его заменит Евгений Семененко, также тренирующийся в группе Алексея Мишина.
26-летнего фигуриста не оказалось в окончательном списке российской делегации, которая отправится на Игры.
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Скорее всего, замена связана с травмой – из-за повреждения Коляда пропустил январский чемпионат Европы в Таллине. Тогда сообщалось, что полученной на тренировке повреждение несерьезно и не помешает участию фигуриста в Олимпийских играх. Семененко на ЧЕ занял пятое место, проиграв Марку Кондратюку и Андрею Мозалеву, которые также были включены в олимпийский состав.
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«Прерогатива и право объявления состава олимпийской сборной принадлежит федерации и Олимпийскому комитету России. Это все, что я могу сказать», – заявил Алексей Мишин.
«Это не замена, а вынужденная мера. Коляда заболел. Хорошо, что у нас есть, кем его заменить», – объяснила Татьяна Тарасова.
На днях прилетел странный инсайд о составе России на командный турнир – это лишит медали сразу двух фигуристок.
А еще можно почитать подробный разбор Eurosport.ru про командник – но там еще подразумевается наличие Коляды.
Источник: ОКР, телеграм-канал «Нате», «Р-Спорт».
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