Чемпионка Европы-2022 Камила Валиева выступила с обращением к президенту России Владимиру Путину на онлайн-встрече перед началом Олимпийских игр в Пекине, поблагодарив государство за оказанную помощь. Глава страны ответил фигуристке и пожелал успехов всем олимпийцам.

«Это мой первый сезон во взрослом фигурном катании – и сразу олимпийский. У многих спортсменов дорога к олимпийской мечте начинается в совсем юном возрасте, поэтому так важна поддержка, которую государство оказывает детско-юношескому спорту. На пути к достижению спортивных вершин рядом с любым спортсменом были его наставники – наши тренеры. Спасибо им большое за то, что вкладывают в нас свой талант, силы, вдохновение, эмоции, творчество.

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Также, пользуясь случаем, хочу поблагодарить всех медиков, работающих с нами, ведь благодаря им мы чувствуем себя уверенно. Они нам помогают восстанавливаться после травм. И сейчас, в эти сложные времена, они делают все, чтобы мы были здоровы. Нам предоставлены все условия для подготовки к Олимпийским играм, спасибо всем, кто эти условия создавал и помогал нам. Надеюсь, мы оправдаем их доверие. Будем стараться показать свои самые высокие результаты и завоевать для России как можно больше медалей.

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Хочу пожелать всем спортсменам нашей олимпийской команды удачи, и пусть мечты каждого осуществятся. Мы надеемся на встречу с вами после Олимпиады, если вы найдете время в напряженном графике», – заявила Валиева.

«Спасибо, Камила. Камила, вы знаете, что и у вас, и у всех членов сборной нашей команды очень много почитателей, фанатов, болельщиков. Мы искренне от всей души желаем всем вам успехов», – ответил президент.

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