Когда в 2020-м фигурное катание встало на коронавирусную паузу (иногда отмены турниров были не совсем обоснованными со стороны ISU), русская фигурка отрывалась: ФФККР проводила турниры со зрителями, организовывала жеребьевки соревнований в очном формате и устраивала банкеты после гала-шоу, где не соблюдались ни социальная дистанция, ни даже масочный режим.

На Гран-при России 2020 года организаторы нарушили сразу несколько противоковидных правил ISU – на это справедливо указали американские журналисты. После Rostelecom Cup и банкета коронавирус подкосил сразу нескольких сборников – диагноз официально поставили Елизавете Туктамышевой и Алене Косторной, пневмонию перенесла Анна Щербакова. Танцорша Виктория Синицина заразилась COVID-19 в жесткой форме и провела шесть дней в больнице.

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Казалось бы, перед Олимпийскими играми, учитывая бушующий омикрон, федерация учтет предыдущие ошибки и организует коронавирусную безопасность в преддверии главного старта четырехлетия на высшем уровне. Но, разумеется, когда речь заходит о ФФККР, благоразумие машет обеими руками. Сборная рискует превратиться в очаг заболевания чуть больше чем за неделю до старта командного турнира в Пекине.

Beijing 2022 Коляда не выступит на Олимпиаде. Уже известно, кто его заменит 21 ЧАС НАЗАД

Первым положительный тест сдал Михаил Коляда – в Санкт-Петербурге, до вылета на предолимпийский сбор в Красноярске. Его оставили дома и экстренно заменили в официальной заявке Евгением Семененко. Все бы ничего, но Семененко тренируется в той же группе – у Алексея Мишина. Евгений отправился в Красноярск вместе с коучем и Елизаветой Туктамышевой, которая входит в список запасных у одиночниц.

Михаил Коляда Фото: Getty Images

«Теперь главное – чтобы все оставались здоровыми. Если Миша заболел ковидом, то как быть с Алексеем Николаевичем, с Лизой Туктамышевой и с тем же Женей Семененко? Они ведь могут быть контактными», – высказал опасения четырехкратный чемпион России Максим Ковтун.

Так и оказалась: уже в Красноярске 25 января положительный тест по информации «Спорт-Экспресса» сдали один из тренеров группы Мишина, танцор Егор Базин (запасной, выступает в дуэте с Елизаветой Худайбердиевой) и тренер этой пары Денис Самохин.

Источник сообщает, что в Красноярске не было «пузыря» – ужесточить правила контактов фигуристов со внешней средой решили только после нескольких положительных тестов. До этого на тренировочной арене спокойно находились журналисты Первого канала – главного вещателя фигурки в России. Вопиющая ситуация, если смотреть глазами иностранцев – например, в лыжной сборной Норвегии вся мужская основа признана контактной после заражения тренера.

Что теперь будет?

Группу Мишина в Красноярске не изолировали – по крайней мере, об этом не сообщалось ни официально, ни кулуарно. Чемпионы России в танцах на льду Александра Степанова и Иван Букин пока остаются в Москве и не вылетели на сбор. «Мы пока не знаем, полетим в Красноярск или нет. Пока тренировки проходят у нас на катке в Москве», – заявила Ирина Жук, одна из тренеров пары.

Александра Степанова и Иван Букин Фото: Getty Images

Команда Этери Тутберизе – главный потенциально медальный актив – не присутствовала на сборе, когда там были выявлены три положительных теста. Вылет делегации «Хрустального» был намечен на 26 число, и возникали логичные предположения о том, что фигуристкам, спортивной паре Тарасова/Морозов и тренерскому штабу лучше последовать примеру Степановой с Букиным и остаться в Москве до вылета в Пекин – лучше бороться с джетлагом, чем не попасть на Игры из-за коронавируса.

Но знакомый с ситуацией источник сообщил, что в Красноярск своевременно отправились Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова – медалистки недавних чемпионатов России и Европы. Остается надеяться на благоразумие если не чиновников федерации, то самой Этери Георгиевны, которая не позволит спортсменкам контактировать с представителями других тренировочных групп.

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