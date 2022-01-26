С 4 по 20 февраля в Пекине состоятся зимние Олимпийские игры. Начнется турнир фигуристов с командных соревнований, а продолжится – личными.
Расписание соревнований (по московскому времени)
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4 февраля
Beijing 2022
Валиева обратилась к Путину. Он пожелал олимпийцам успеха на Играх
4:55 – командные соревнования, мужчины, короткая программа.
6:35 – командные соревнования, танцы на льду, ритм-танец.
8:15 – командные соревнования, спортивные пары, короткая программа.
Анастасия Мишина и Александр Галлямов
Фото: Getty Images
6 февраля
4:30 – командные соревнования, женщины, короткая программа.
6:50 – командные соревнования, спортивные пары, произвольная программа.
7 февраля
4:15 – командные соревнования, мужчины, произвольная программа.
5:30 – командные соревнования, танцы на льду, произвольный танец.
6:35 – командные соревнования, женщины, произвольная программа.
8 февраля
4:15 – мужчины, короткая программа.
Марк Кондратюк
Фото: Getty Images
10 февраля
4:30 – мужчины, произвольная программа.
12 февраля
14:00 – танцы на льду, ритм-танец.
14 февраля
4:15 – танцы на льду, произвольный танец.
15 февраля
13:00 – женщины, короткая программа.
17 февраля
13:00 – женщины, произвольная программа.
18 февраля
13:30 – спортивные пары, короткая программа.
19 февраля
14:00 – спортивные пары, произвольная программа.
20 февраля
7:00 — показательные выступления.
Виктория Синицина и Никита Кацалапов
Фото: Getty Images
Состав сборной России
Танцы на льду: Виктория Синицина/Никита Кацалапов, Александра Степанова/Иван Букин, Диана Дэвис/Глеб Смолкин.
Спортивные пары: Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский.
Женщины: Камила Валиева, Анна Щербакова, Александра Трусова.
Мужчины: Марк Кондратюк, Андрей Мозалев, Евгений Семененко.
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