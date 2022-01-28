Ученик Этери Тутберидзе Морис Квителашвили выбран знаменосцем сборной Грузии на церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пекине.

Как сообщает информационное агентство GHN, вместе с фигуристом нести флаг Грузии будет горнолыжница Нино Циклаури. На ОИ в Пекине сборная Грузии будет представлена девятью спортсменами в трех видах спорта. В фигурном катании выступят Морис Квителашвили, Анастасия Губанова, Карина Сафина/Лука Берулава и Мария Казакова/Георгий Ревия, в горнолыжном спорте – Нино Циклаури и Сосо Джапаридзе, в санном спорте – Саба Кумариташвили.

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Источник: GHN.

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