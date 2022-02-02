Фигурное катание – один из самых конкурентных видов спорта в России. Уровень растет с каждым годом, а новые звезды с огромной скоростью сменяют признанных фаворитов. Неудивительно, что при таком раскладе некоторые фигуристы предпочитают сменить спортивное гражданство. В погоне за самой заветной мечтой – выступлением на Олимпийских играх – парни и девушки переходят под флаг другой страны, где имеют больше шансов попасть в национальную сборную. В Пекине будет кататься много русских фигуристов, выступающих не за Россию. Почему они решили сменить команду и каких успехов достигли?

Азербайджан

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Владимир Литвинцев (мужское одиночное катание)

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Литвинцев – один из тех фигуристов, которые начинали кататься за Россию. Парень встал на коньки в три года. Его мама страдала астмой, поэтому решила, что было бы неплохо отдать сыновей в какой-нибудь спорт – полезно для здоровья. До пяти лет Владимир занимался в Ухте в группе с чемпионом Европы 2020 года Дмитрием Алиевым, потом тренировался в Самаре и, наконец, стал кататься в ЦСКА. Литвинцев не шокировал результатами, и тренеры рассказали парню о возможности выступления за другую страну.

Предложение поступило только от Азербайджана – президент федерации искал фигуриста, и Владимир Литвинцев оказался подходящим вариантом. Владимир прошел просмотр в Баку, а в Москву прилетел уже с паспортом гражданина Азербайджана. В новой сборной дела у спортсмена складываются неплохо – Литвинцев съездил на чемпионат мира и попал в топ-10 на Европе и этапе Гран-при. Под азербайджанским флагом фигурист стал чемпионом Открытого кубка Volvo 2018 года, чемпионом открытого кубка Ice Mall 2019 года и серебряным призером Ice Star 2018 года. Сейчас Владимир Литвинцев – единственный одиночник от Азербайджана.





Владимир Литвинцев Фото: Eurosport

Екатерина Рябова (женское одиночное катание)

Родилась и живет в Москве, но уже несколько лет выступает за Азербайджан. Даже после смены спортивного гражданства фигуристка тренировалась под руководством Евгения Плющенко. В «Ангелах» на Рябову возлагали огромные надежды, на чемпионате Европы-2020 в Граце 16-летняя фигуристка даже замкнула топ-6. «Катя представляет мою школу, и я очень рад, что она развивается и не останавливается на достигнутом», – сказал Плющенко после турнира, добавив, что его ученица будет стараться составить конкуренцию лучшим фигуристкам мира.

У меня были варианты с Беларусью и Израилем, но они не сложились. Потом папа позвонил в Федерацию фигурного катания Азербайджана, там ему сказали, что не будут выдвигать каких-то особых требований. Поэтому остановились именно на этом варианте, это было удобно.

Но идиллия оказалась недолгой. После перехода Александры Трусовой и Алены Косторной в группу Плющенко Рябова отошла на второй план. Единственным официальным турниром для Рябовой в сезоне-2020/21 стал московский этап Гран-при, где она выступила значительно ниже своих возможностей и осталась девятой. После отмены чемпионата Европы-2021 соревновательные перспективы азербайджанской фигуристки стали совсем уж мрачными. А союз с Плющенко распался. Как и Владимир Литвинцев, Екатерина Рябова – единственная представительница Азербайджана на этих Олимпийских играх в своей дисциплине.

Екатерина Рябова Фото: Getty Images

Беларусь

Константин Милюков (мужское одиночное катание)

Милюкову 27 лет. Несмотря на солидный по меркам фигурного катания возраст, громче всего он заявил о себе на чемпионате России в 2019 году – после короткой программы Константин неожиданно оказался в тройке. «Россия нас отпустила, никаких закулисных интриг не было, просто так сложились обстоятельства. Я узнал, что есть такая возможность, и звонил, сказали, что можно рассмотреть. Константин сможет выступать на международных соревнованиях», – сказал тренер фигуриста Вазген Азроян сразу после объявлении о трансфере Милюкова.

После переезда Милюков стал тренироваться у Олега Васильева. В составе белорусской сборной стал серебряным призером «Ледяной звезды» и «Зимней звезды», чемпионом Беларуси и чемпионом «Кубка Санта-Клауса».

Константин Милюков Фото: Getty Images

Виктория Сафонова (женское одиночное катание)

Виктория родилась в Москве в 2003 году. Девочка начала тренироваться под руководством Елены Селивановой. Уже в 12 лет получила звание кандидата в мастера спорта благодаря отличному выступлению на открытом Кубке Федерации фигурного катания Москвы. Там осенью 2015 года она неожиданно заняла первое место. После короткой программы будущая белоруска шла на третьей строчке. Золото удалось завоевать после ошибок соперниц и хорошего проката в произвольной программе. Отметим, что тогда Сафонова обошла не просто каких-то ноунеймов фигурного катания, а будущих звезд – Анну Щербакову и Александру Трусову.

Возможно, в белорусской федерации задумались о натурализации Сафоновой в 2018 году. Тогда на международном турнире Minsk Arena Ice Star девушка стала первой, обойдя миниатюрную француженку Ализи Крозе всего на 0,26 балла. Старт в Минске входит в ISU Challenger Series – серию турниров в качестве дополнения к Гран-при. С натурализацией Виктории Сафоновой белорусская федерация не стала затягивать и уже через год после соревнований оформила все необходимые документы.

Под флагом Беларуси Сафонова взяла немало наград. Сразу после перехода спортсменка выиграла чемпионат страны. В сезоне-2019/20 Виктория успела съездить на два этапа ISU Challenger Series. Если в Варшаве Сафонова стала седьмой, то в Загребе завоевала серебро.

Виктория Сафонова Фото: Getty Images

Чехия

Елизавета Жукова (парное катание)

Карьера Елизаветы Жук (именно так звучит ее русская фамилия) началась в 2007 году в Екатеринбурге. На ранних этапах фигуристка сменила нескольких партнеров – каталась с Максимом Мирошкиным и Евгением Костаревым. Но самых высоких результатов в России достигла с Егором Бритковым. С ним она каталась три года и заняла четвертое место на чемпионате России среди юниоров 2017 года, а также выиграла серебряную медаль на CS Golden Spin 2017 в Загребе.

В 2019 году Елизавета узнала о возможности кататься на международных стартах за Чехию. Спортсменка объявила о смене флага и стала выступать вместе с чешским фигуристом Мартином Бидаржем. Елизавету Жук стали называть на местный манер, прибавляя к фамилии традиционный женский суффикс. Вместе с новым партнером Жукова дважды становилась чемпионкой страны. А в 2021 году новоиспеченная чешка дебютировала на международном старте Finlandia Trophy – пара заняла девятое место. На минувшем чемпионате Европы в Таллине Жукова/Бидарж заняли 12-е место. В сентябре чешская федерация официально включила пару в олимпийский состав сборной.

Елизавета Жукова и Мартин Бидарж Фото: Getty Images

Грузия

Морис Квителашвили (мужское одиночное катание)

У Квителашвили грузинские корни, федерация Грузии пристально следила за парнем с самого детства. При этом Морис родился в Москве и поэтому на ранних этапах карьеры выступал на первенствах страны, на юниорских сериях Гран-при тоже активно катал за Россию. В 2014 году Морис выиграл Кубок России среди взрослых, а через два года решил сменить спортивное гражданство. Сам фигурист с улыбкой говорит, что в сборную России ему помешало попасть огромное желание. В Грузии были рады перспективному одиночнику, который тренируется у Этери Тутберидзе. Первые соревнования за новую страну он провел в Будапеште, где занял первое место на турнире Санта-Клауса. В конце января 2017 года Морис дебютировал в Остраве на чемпионате Европы, где занял шестое место.

Но по-настоящему Квителашвили заявил о себе в сборной на чемпионате Европы в Граце. Он стал «первенцем» – так тренеры «Хрустального» назвали успех Мориса и всего тренерского штаба на том турнире. Спортсмен из Грузии в Австрии взял бронзу, и они с четырехкратными чемпионами мира в танцах на льду Габриэлой Пападакис/Гийомом Сизероном стали единственными медалистами не из России.

Морис уже ездил на Олимпийские игры в 2018 году. Он набрал 204,57 балла и в итоговом протоколе занял 24-е место. В Пекине Квителашвили понесет знамя Грузии вместе с лыжницей Нино Циклаури.

Морис Квителашвили Фото: Getty Images

Анастасия Губанова (женское одиночное катание)

Родилась в 2002 году в Тольятти. Когда девочке было четыре, семья отдала ее в фигурное катание. Вместе с мамой маленькая Настя переехала в Санкт-Петербург. До марта 2018 года тренировалась в петербургской СШОР под руководством Алексея Урманова и Ангелины Туренко. Эксперты уже тогда заметили Губанову и стали считать ее одной из самых перспективных одиночниц. Девушка отлично чувствовала музыку, а ее скольжение сравнивали с катанием Аленой Косторной.

Анастасии пророчили большое спортивное будущее. Фигуристка показывала отличные результаты на юниорском уровне и навязывала борьбу даже Алине Загитовой. Правда, с выходом во взрослые у спортсменки начался спад. В тяжелый период карьеры Настя осталась со своими проблемами один на один: тренер фигуристки Елена Буянова не поддержала ученицу и выгнала из ЦСКА из-за лишнего веса. Губанова решилась на крайние меры и сменила спортивную прописку.

В Грузии спортсменку приняли очень тепло. И Анастасия Губанова отплатила результатами: выиграла турнир серии Челленджер Golden Spin в Хорватии, оставив позади сильную американку Эмбер Гленн.

Я же вижу, какая в России конкуренция. В последние годы тяжело было, когда мои выступления ограничивались локальными турнирами. Я все равно продолжала кататься, потому что хотела себя показать. Бросать спорт не планировала, но с мотивацией порой было трудно.

Сейчас с мотивацией у Губановой все отлично. Она выступит на Олимпийских играх в Пекине. Фигуристка всерьез настроена реабилитироваться за все неудачи и доказать, на что действительно способна.

Анастасия Губанова Фото: Getty Images

Карина Сафина (парное фигурное катание)

Родилась в Челябинске и до сезона-2016/17 тренировалась как одиночница. Затем приняла решение выступать в парах и переехала в Москву, чтобы объединиться с первым партнером Михаилом Домниным. Вместе они соревновались в течение двух сезонов и за все время съездили только на один международный старт – Открытый чемпионат Баварии в 2019 году.

Сезон-2020/21 Карина каталась с Сергеем Бахматом, а тренировалась у Павла Слюсаренко. Самые высокие достижения пары – третье место на юниорском Кубке России и шестое место на чемпионате страны среди юниоров.

В нынешнем сезоне Сафина приняла решение кататься под флагом Грузии. Ее партнером стал Лука Берулава. Несмотря на то, что федерация предлагала паре тренироваться в Грузии, Карина и Лука выбрали основной тренировочной базой Пермь. С парой занимаются Слюсаренко и Максим Траньков, иногда ребята получают советы от Этери Тутберидзе. На чемпионате Европы Сафина и Берулава стали четвертыми – сразу после тройки русских фигуристов. Пара узнала об участии в Евро за день до начала, Карина из-за травмы каталась через боль, но ребята все равно могли не поехать на Олимпиаду. Первый номер сборной – Анастасия Метелкина/Даниил Паркман. Но федерация Грузии сделала выбор в пользу Карины и Луки, теперь пара сразится за высокие места в Пекине.

Карина Сафина и Лука Берулава Фото: Getty Images

Мария Казакова/Георгий Ревия (танцы на льду)

Оба фигуриста родились в России. Маша начала кататься в Москве, а Георгий – в подмосковном Одинцово. Долгое время Казакова каталась в паре с Александром Васьковичем, но в 2017 году осталась без партнера и написала Георгию, пара которого тоже распалась. Ребята приняли решение выступать за сборную Грузии и практически сразу стали фаворитами страны. Тренировать ребят стали Денис Самохин и Мария Боровикова.

В течение первого сезона пара поучаствовала в четырех международных соревнованиях: Tallinn Trophy (пятое место), Кубок Санта-Клауса (бронза), Golden Spin of Zagreb (серебро), Mentor Torun Cup (золото). В марте 2018 года они выступили на чемпионате мира среди юниоров, по итогам которого вошли в топ-10. Казакова и Ревия дебютировали на взрослом уровне в конце октября 2019 года на турнире серии «Челленджер» Asian Open Figure Skating Trophy 2019. Дуэт занял третье место в ритм-танце и второе место в произвольном. А теперь Мария и Георгий попали в Олимпийский состав сборной Грузии.

Мария Казакова и Георгий Ревия Фото: Getty Images

Канада

Роман Садовский (мужское одиночное катание)

Рома родился уже в Торонто в семье эмигрантов и даже может немного говорить по-русски. Садовский был хорош на юниорском уровне: две победы на этапах Гран-при и два выхода в финал серии. Переход во взрослые дался тяжело: ни одной победы за два сезона, 10-е и 12-е места на этапах Гран-при и две седьмых позиции на чемпионате Канады. Садовский даже пробовал силы у Брайана Орсера, но после года работы в «Крикет-клабе» вернулся к Гжегожу Филиповскому и Трейси Уэйнман.

В сезне-2020/21 единственным международным соревнованием для Садовского стал командный чемпионат мира в Японии. В короткой программе он занял шестое место, в произвольной – десятое, сборная Канады в общем зачете заняла шестое место.

Олимпийский сезон-2021/22 начал в сентябре 2021 года на Nebelhorn Trophy, который стал квалификационным турниром на зимние Олимпийские игры в Пекине. Садовский занял восьмое место и завоевал две квоты для канадских одиночников.

Роман Садовский Фото: Getty Images

Венгрия

Юлия Щетинина (парное катание)

Фигуристка родом из Нижнего Новгорода в детстве вместе с семьей переехала в Швейцарию, потому что ее отец был инженером и получил предложение продолжить карьеру в другой стране. Там же Щетинина стала заниматься фигурным катанием – по совету врача из-за проблем с координацией. Она занималась на любительском уровне на небольшом катке в Веттингене, где ее заметил один из тренеров и пригласил в свою группу. Несколько лет Юлия занималась в группе с одиночницами, затем перешла в парное катание. Ее партнером стал Ноа Шерер, вместе они стали чемпионами страны и выиграли три медали: на открытом чемпионате Баварии завоевали золото, на NRW Trophy и Seibt Memorial стали третьими.

В России очень рано отчисляют так называемых «неспособных» детей, не давая им возможности заниматься спортом для себя. Мне кажется, многие губят здоровье детей ради того, чтобы вырастить одного единственного олимпийского чемпиона.

В 2017 году Юлия начала выступления с Михаилом Акуловым. В первом же совместном сезоне они завоевали бронзовые медали на Volvo Open Cup, стали чемпионами страны, после чего заняли 13-е место на чемпионате Европы и 23-е на чемпионате мира. В сезоне 2018/2019 стали девятыми на Nebelhorn Trophy, после чего завершили сотрудничество.

В 2019 году Щетинина решила выступать за сборную Венгрии в паре с Марком Мадьяром. Фигуристы стали трехкратными чемпионами Венгрии, а на международном уровне у них есть две бронзовые награды – The International Challenge Cup и Budapest Trophy. Юлия и Марк тренируются под руководством Дмитрия Савина и представят Венгрию на Олимпийских играх.

Юлия Щетинина и Марк Мадьяр Фото: Getty Images

Польша

Екатерина Куракова (женское одиночное катание)

Екатерина родилась в Москве, там же начала спортивную карьеру. Под руководством Натальи Дубинской выучила все тройные прыжки. В 2017 году перешла в ЦСКА в группу Инны Гончаренко. В том же году начала процедуру смены спортивного гражданства, изъявив желание представлять сборную Польши.

Человек двигается в том направлении, в котором чувствует себя нужным, и там, где видит возможность развиваться. Выбрала Польшу, так как почувствовала себя действительно нужной.

В 2018 году Екатерина тренировалась под руководством Брайана Орсера. Она выиграла Чемпионат четырех стран, проходивший в середине декабря в Будапеште, и стала чемпионкой Польши. В феврале завоевала золотую медаль чемпионата Польши среди юниоров. Сезон-2019/2020 начала, дебютировав на двух этапах серии Гран-при среди юниоров, заняла пятое место в Латвии и седьмое в Польше. В ноябре Екатерина выиграла международный турнир серии Челленджер Warsaw Cup.

Лоренцо Магри и Ангелина Туренко – нынешние тренеры Кураковой. В конце сентября 2021 года фигуристка участвовала в Nebelhorn Trophy, чтобы получить путевку на Олимпийские игры. По итогам короткой программы занимала шестое место, но в произвольной собралась и выцарапала серебро. Теперь Екатерина Куракова попробует показать себя в Пекине.

Екатерина Куракова Фото: Getty Images





Швеция

Николай Майоров (мужское одиночное катание)

Николай родился в шведском городе Лулео. Его отец, Александр Майоров, был первым тренером Алексея Ягудина. Майоров-старший со всей семьей переехал из СССР в Швецию, там же его сыновья (старший – Александр) стали заниматься фигурным катанием.

Николай Майоров начал учиться кататься на коньках в 2002 году, международный дебют состоялся в октябре 2015 года на международном кубке Ниццы. Он занял 31-е место на чемпионате мира среди юниоров 2017 года в Тайбэе.

Дебютировав на Finlandia Trophy 2021 года, Майоров занял четвертое место в короткой программе, но по итогам стал только 17-м, на Кубке Варшавы 2021 года – 14-м. После завоевания серебряной медали на NRW Trophy Майоров должен был ехать на чемпионат Европы 2022 года, но был вынужден отказаться от участия из-за положительного результата на COVID-19.

Шведская федерация сначала вообще не хотела отправлять Майорова на Олимпиаду. Все из-за того, что на чемпионате мира в Стокгольме Николай не набрал требуемых для отбора на Игры 258 баллов. Руководство посчитало, что если их фигурист не попадает в топ-15 на международных стартах, то и на Олимпиаде ему делать нечего. Но спортсмен и его мама вовремя погремели цитатами в прессе, и федерация сжалилась, заявив Майорова в состав олимпийской сборной.

Коле отказали, мол, мало баллов набираешь. Но они бы хоть приехали посмотрели на условия! Это все равно что учиться прыжкам в воду без воды. Логика в стиле «научитесь плавать – включим воду»

Николай Майоров Фото: Getty Images

Украина

Анастасия Шаботова (женское одиночное катание)

Родилась в Москве и начинала карьеру в России. В 2018 году стала победительницей Мемориала Н. А. Панина. В июле 2019 года, получив разрешение от Федерации фигурного катания Москвы, сменила спортивное гражданство и стала представлять сборную Украины. Осенью того же года завоевала две медали юниорских международных турниров. На дебютном чемпионате Украины среди взрослых Шаботова уверенно стала победительницей, с отрывом более 46 баллов по сумме двух программ.

В октябре 2020 года Анастасия выиграла юниорский турнир Budapest Trophy и исполнила тройной аксель, став двенадцатой девушкой в истории, исполнившей этот прыжок на международных соревнованиях.

Пару лет назад фигуристка внезапно стала одним из главных ньюсмейкеров в российском женском катании. Изначально Шаботова – россиянка, воспитывалась в СШОР «Москвич», а затем в СШ «Снежные Барсы» у тренера Светланы Пановой. На Nebelhorn Trophy Шаботова запомнилась не выдающимися результатами или выученными в раннем возрасте элементами ультра-си, а скандальным высказыванием на тему допинга.

В прямом эфире в инстаграме 13-летняя фигуристка сказала: «Как выступать стабильно? Выпить много допинга – и выступаешь стабильно. Вот и все. Только надо правильный допинг пить. В «Хрустальном» пьют или не пьют? Конечно, пьют». Любители конспирологических теорий связывают трансфер в сборную Украины именно с этим инцидентом – якобы Тутберидзе лично позаботилась об «устранении» неугодной Шаботовой. Так или иначе, фигуристка едет на Олимпиаду, где получит шанс доказать, что стабильно выступать можно и без «правильного допинга».

Анастасия Шаботова Фото: Getty Images

Эстония

Александр Селевко (мужское одиночное катание)

Семья фигуриста переехала в Эстонию до рождения Саши. Его родители – из России, долгое время жили в Москве, а затем эмигрировали в Таллин. Александр стал тренироваться под руководством Ирины Кононовой. Селевко – трехкратный чемпион Эстонии (2020-2022), вице-чемпион Эстонии (2016), двукратный бронзовый призер чемпионатов Эстонии (2015, 2019).

В сезоне-2018/19 Александр дебютировал на чемпионате Европы и занял 17-е место. Затем попробовал себя и на мире, там стал 27-м. Селевко после попадания на Олимпийские игры не скрывал эмоций: «Я был просто счастлив. Я был счастлив, еще когда попал в произвольную. Потому что настолько плохо откатал, что мы уже не рассчитывали, что я пройду. Когда же я узнал, что прохожу на Олимпийские игры, то сначала держался, но когда спустился к тренеру, то просто разрыдался от счастья. У меня такое впервые было».

Александр Селевко Фото: Getty Images

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