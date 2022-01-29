Хореограф и тренер группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз, а также генеральный директор Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Коган сдали положительные тесты на коронавирус.
Как сообщил «РБК Спорт» со ссылкой на источники в ФФКР и Олимпийском комитете России (ОКР), болезнь Глейхенгауза и Когана проходит бессимптомно.
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Глава ФФКР Александр Коган опроверг информацию о заболевании ковидом. «У нас все в порядке. Должны с Глейхенгаузом вылететь вместе с командой, от ложноположительных тестов никто не застрахован», – приводит слова Когана телеграм-канал «Матч ТВ».
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Пресс-атташе ФФКР Ольга Ермолина также не подтвердила данные о положительных тестах Когана и Глейхенгауза на коронавирус: «Не знаю, откуда взялась эта информация, удивлена ей. Недавно общалась с руководством федерации, все было в порядке. На днях Коган и Глейхенгауз должны вылететь в Красноярск на сборы национальной команды».
Мы уже писали о том, что группа Тутберидзе рискует перед ОИ: в русской фигурке – эпидемия ковида. После болезни Михаила Коляды случилось еще три положительных теста.
Коронавирус валит и норвежцев: сначала тренер, потом две лыжницы и скиатлонист. Спортсменов мужской команды определили как близких контактных с больным, вылет в Пекин отложен.
Из-за ковида у норвежцев Александр Большунов и команда сборной России даже сменили отель.
Источники: «РБК Спорт», телеграм-канал «Матч ТВ», РИА Новости
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