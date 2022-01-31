Олимпийский чемпион Алексей Ягудин в преддверии Игр в Пекине запустил петицию с призывом вернуть сборной России возможность выступать с флагом и гимном, которой она лишена из-за санкций Всемирного антидопингового агентства. Он считает такое положение дел обидным и неправильным.

«Скоро стартует очередная Олимпиада, и я очень жду ее. Общаясь со многими нашими ребятами и тренерами, я знаю, как усердно, в поте лица, каждый день они готовятся к этому важнейшему событию. Невероятный труд, который вызывает мое безмерное уважение!

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Не скрою, что, хотя с моего личного выступления на ней прошло много лет, я четко помню эти моменты счастья: когда звучит российский гимн, поднимают родной флаг и тебе вручают золотую олимпийскую медаль – главную награду за труд всей твоей жизни. Мне искренне хочется пожелать каждому нашему спортсмену пережить эти мгновения! Поэтому мне вновь невероятно обидно, что наша команда опять выступит без флага. WADA ввела очередные санкции в 2019 году и запретила использовать российским спортсменам символику своей страны.

И я решил запустить петицию, которую предлагаю поддержать каждому, кто переживает за наш спорт! На мой взгляд, каждый наш искренний шаг способен изменить ситуацию и склонить чашу весов в сторону справедливости! Эта петиция, если и не дойдет до WADA, то точно попадется на глаза тем, кому не безразлична судьба России на международной спортивной арене. А я, как и миллионы россиян, продолжу поддерживать Россию и российских спортсменов, под каким бы гимном, гербом и флагом они не выступали. Поддержим наших героев вместе!», – написал фигурист в инстаграме.

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