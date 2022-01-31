Украинский фигурист Иван Шмуратко после тренировки на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине отвечал на вопросы российских журналистов, заданные по-русски, на английском языке.

«На этой Олимпиаде мы говорим только на украинском или английском. Здорово, что сборная Украины примет участие в командном турнире. Почему я говорю по-английски? Как вы знаете, я делаю все, чтобы быть здесь», – отметил 20-летний Шмуратко.

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Министерства спорта и молодежи Украины рекомендовало спортсменам не давать интервью на русском языке, а также избегать встреч с российскими олимпийцами во время Игр в Пекине.

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