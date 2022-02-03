Стал известен состав сборной России на короткую программу командного турнира фигуристов на Олимпийских играх-2022.
В список вошли:
  • женское одиночное катание: Камила Валиева;
  • мужское одиночное катание: Марк Кондратюк;
  • парное катание: Анастасия Мишина/Александр Галлямов,
  • танцы на льду: Виктория Синицина/Никита Кацалапов.
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