Стал известен состав сборной России на короткую программу командного турнира фигуристов на Олимпийских играх-2022.

В список вошли:

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женское одиночное катание: Камила Валиева;

мужское одиночное катание: Марк Кондратюк;

парное катание: Анастасия Мишина/Александр Галлямов,

танцы на льду: Виктория Синицина/Никита Кацалапов.

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