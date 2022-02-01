Олимпиада в Пекине начнется 4 февраля, в этот же день стартуют соревнования командного турнира фигуристов.

А пока спортсмены прибывают в Китай. Самолет со сборной России по фигурному катанию приземлился в пекинском аэропорту «Столичный», сообщил сервис Flightradar. Чуть ранее прилетели героини Пхенчхана Алина Загитова и Евгения Медведева в составе делегации сотрудников Первого канала.

Ad

Олимпийские игры Медведева: «Не лучшее чувство, когда решают, какое место займешь» 25/01/2022 В 17:28

Между тем, олимпийский чемпион Алексей Ягудин запустил петицию с призывом вернуть России флаг и гимн на ОИ

Фигурное катание Не читали «Войну и мир»? Медведева и Милохин поучаствовали в шоу 26/12/2021 В 08:43