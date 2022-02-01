Олимпиада в Пекине начнется 4 февраля, в этот же день стартуют соревнования командного турнира фигуристов.
А пока спортсмены прибывают в Китай. Самолет со сборной России по фигурному катанию приземлился в пекинском аэропорту «Столичный», сообщил сервис Flightradar. Чуть ранее прилетели героини Пхенчхана Алина Загитова и Евгения Медведева в составе делегации сотрудников Первого канала.
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