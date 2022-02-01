Олимпийские игры в Пекине для фигуристов начнутся с относительно недавнего нововведения – командного турнира, который пройдет лишь в третий раз. Медали будут разыграны по итогам трех соревновательных дней.
Правила соревнований
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Так же, как и в личных турнирах, на командном первенстве фигуристы представляют короткие и произвольные программы. Но места, занятые ими, конвертируются в очки, по сумме которых и определяются победитель и призеры среди национальных сборных. В короткой программе во всех видах выступают представители десяти сборных, а в произвольную отбираются только пять команд, набравших наибольшее количество баллов. Места, занятые фигуристами в каждой дисциплине, переводятся в баллы следующим образом: 10 баллов за первое место, 9 – за второе и так далее. Каждая сборная может произвести до двух замен между короткой и произвольной программами.
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Ждем золото командника? Расписание и состав России на Олимпиаду
Анастасия Мишина и Александр Галлямов
Фото: Getty Images
10 сильнейших команд отбираются согласно квалификационному рейтингу Международного союза конькобежцев. В Пекине, помимо России, это Канада, Китай, Чехия, Грузия, Германия, Италия, Япония, Украина, США. В составе команды могут выступать только те фигуристы, которые отобрались для участия в личном турнире, но может быть сделано исключение в случае, если в каком-то из видов фигуристы страны-участницы не смогли попасть на Олимпиаду.
Расписание стартов и трансляций (по московскому времени)
4 февраля (покажет Первый канал)
4:55 – командные соревнования, мужчины, короткая программа.
6:35 – командные соревнования, танцы на льду, ритм-танец.
8:15 – командные соревнования, спортивные пары, короткая программа.
Виктория Синицина и Никита Кацалапов
Фото: Getty Images
6 февраля (покажет Россия 1)
4:30 – командные соревнования, женщины, короткая программа.
6:50 – командные соревнования, спортивные пары, произвольная программа.
7 февраля
4:15 – командные соревнования, мужчины, произвольная программа.
5:30 – командные соревнования, танцы на льду, произвольный танец.
6:35 – командные соревнования, женщины, произвольная программа.
Что известно о составе сборной России?
В Пекин от России отправились следующие фигуристы:
Танцы на льду: Виктория Синицина/Никита Кацалапов, Александра Степанова/Иван Букин, Диана Дэвис/Глеб Смолкин.
Спортивные пары: Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский.
Женщины: Камила Валиева, Анна Щербакова, Александра Трусова.
Мужчины: Марк Кондратюк, Андрей Мозалев, Евгений Семененко.
Марк Кондратюк
Фото: Getty Images
По регламенту, точный состав участников на первый вид программы у мужчин, пар и танцоров должен быть заявлен до 5:00 (мск) 3 февраля и до 5 февраля – в короткой программе женщин.
По различным инсайдам, наиболее вероятный состав на первый вид программы выглядит так: Марк Кондратюк, Виктория Синицина/Никита Кацалапов, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Камила Валиева. Замены вероятнее всего в парах и у женщин, на лед выйдут Евгения Тарасова/Владимир Морозов и Анна Щербакова. Так ли это, узнаем совсем скоро.
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Источник: «СЭ».
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