Олимпийские игры в Пекине для фигуристов начнутся с относительно недавнего нововведения – командного турнира, который пройдет лишь в третий раз. ⁠Медали будут разыграны по итогам трех соревновательных дней.

Правила соревнований

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Так же, как и в личных турнирах, на командном первенстве фигуристы представляют короткие и произвольные программы. Но места, занятые ими, конвертируются в очки, по сумме которых и определяются победитель и призеры среди национальных сборных. В короткой программе во всех видах выступают представители десяти сборных, а в произвольную отбираются только пять команд, набравших наибольшее количество баллов. Места, занятые фигуристами в каждой дисциплине, переводятся в баллы ⁠следующим образом: 10 баллов за первое место, 9 – за второе и так далее. Каждая сборная может произвести до двух замен между короткой и произвольной программами.

Олимпийские игры Ждем золото командника? Расписание и состав России на Олимпиаду 26/01/2022 В 19:34

Анастасия Мишина и Александр Галлямов Фото: Getty Images

10 сильнейших команд отбираются согласно квалификационному рейтингу Международного союза конькобежцев. В Пекине, помимо России, это Канада, Китай, Чехия, Грузия, Германия, Италия, Япония, Украина, США. В составе команды могут выступать только те фигуристы, которые отобрались для участия в личном турнире, но может быть сделано исключение в случае, если в каком-то из видов фигуристы страны-участницы не смогли попасть на Олимпиаду.

Расписание стартов и трансляций (по московскому времени)

4 февраля (покажет Первый канал)

4:55 – командные соревнования, мужчины, короткая программа.

6:35 – командные соревнования, танцы на льду, ритм-танец.

8:15 – командные соревнования, спортивные пары, короткая программа.

Виктория Синицина и Никита Кацалапов Фото: Getty Images

6 февраля (покажет Россия 1)

4:30 – командные соревнования, женщины, короткая программа.

6:50 – командные соревнования, спортивные пары, произвольная программа.

7 февраля

4:15 – командные соревнования, мужчины, произвольная программа.

5:30 – командные соревнования, танцы на льду, произвольный танец.

6:35 – командные соревнования, женщины, произвольная программа.

Что известно о составе сборной России?

В Пекин от России отправились следующие фигуристы:

Танцы на льду: Виктория Синицина/Никита Кацалапов, Александра Степанова/Иван Букин, Диана Дэвис/Глеб Смолкин.

Спортивные пары: Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский.

Женщины: Камила Валиева, Анна Щербакова, Александра Трусова.

Мужчины: Марк Кондратюк, Андрей Мозалев, Евгений Семененко.

Марк Кондратюк Фото: Getty Images

По регламенту, точный состав участников на первый вид программы у мужчин, пар и танцоров должен быть заявлен до 5:00 (мск) 3 февраля и до 5 февраля – в короткой программе женщин.

По различным инсайдам, наиболее вероятный состав на первый вид программы выглядит так: Марк Кондратюк, Виктория Синицина/Никита Кацалапов, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Камила Валиева. Замены вероятнее всего в парах и у женщин, на лед выйдут Евгения Тарасова/Владимир Морозов и Анна Щербакова. Так ли это, узнаем совсем скоро.

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