Российские фигуристы идут вторыми после первого дня командного турнира на Олимпийских играх в Пекине. По итогам короткой программ мужчин, ритмического танца и короткой программы спортивных пар команда ОКР набрала 26 баллов, у США – 28, третья – сборная Китая (21 балл).

Марк Кондратюк чисто исполнил короткую программу с двумя четверными прыжками: приземлил четверной тулуп, тройной аксель и каскад четверной сальхов-тройной тулуп во второй половине программы. Выезды с квадов были не лучшими, поэтому Марк не добрался до 100 баллов – судьи оценили его выступление в 95,81. Этого хватило для третьего места и восьми баллов в общекомандный зачет. Первым стал Нэтан Чен (111,71 балла и 10 – для США), вторым – Сома Уно (105,45, 9).

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Действующие чемпионы мира и Европы в танцах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов стали вторыми (85,05 балла) из-за ошибки партнера на дорожке шагов, пропустив на первое место американцев Мэдисон Хаббел и Закари Донохью (86,56). США набрали 10 баллов, Россия – 9.

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В парном катании Анастасия Мишина и Александр Галлямов также не смогли принести России первые 10 очков: они заняли второе место с результатом в 82,64 балла. Первыми стали китайцы Суй Вэньцзин и Хань Цун, их 82,83 балла – новый мировой рекорд. Третьи – американцы Алекса Книрим и Брендон Фрейзер (75,00 баллов).

Кондратюк прокомментировал успешный прокат. Он настраивался под треки Оксимирона и хотел бы поставить программу под музыку этого исполнителя.

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