Российский фигурист Марк Кондратюк поделился мнением о своем выступлении в короткой программе в рамках командного турнира на Олимпиаде-2022 в Пекине. Кондратюк набрал 95,81 балла и занял третье место, на первом идет Нэтан Чен из США.

«В целом я, наверное, доволен выступлением. Единственное, не получилось показать легкость катания, но это сказываются нервы. Все прыжки и элементы были дергаными. Рад, что хотя бы так, но они получились. Наверное, в командных соревнованиях это важнее, чем легкость катания. Разговор с Ягудиным? Помогло, значит. Сказал такие вещи, которые понимает только спортсмен. Это личная переписка. Катал первым из сборной? Думал об этом, когда вышел на разминку и сразу постарался об этом забыть. Потому что зачем лишние нервы.

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Волнение присутствует, безусловно. И если постоянно думать об этом, то это все усложняет. Я просто стараюсь думать, что это простой старт. Глобально ничего не меняется. Та же арена, тот же лед, те же зрители. Так легче. Коронавирусные правила? К сожалению, в наше время такая непростая ситуация в мире. Есть два варианта – соблюдать правила и выступать, либо не соблюдать и не выступать. По-моему, выбор очевиден.

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Как настраивался на прокат и снижал давление? Слушал Оксимирона. Не думал ли сделать программу под его трек? Если честно, думал, но, боюсь, судьи не оценят. Какой трек? Подготовлюсь к этому вопросу и отвечу», – сказал Кондратюк.

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