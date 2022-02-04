В сентябре Марка Кондратюка отправили на турнир Nebelhorn Trophy подтверждать третью олимпийскую квоту, которую на чемпионате мира 2021 года завоевали Михаил Коляда и Евгений Семененко. Кандидатура удивила – поехали не опытные фигуристы вроде Александра Самарина или Дмитрия Алиева, а 18-летний Марк, для которого это было первое соревнование на взрослом международном уровне.

«Извините, но вот с таким контентом посылать Марка на Небельхорн? Реально?» – возмущались любители фигурного катания в твиттере.

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Кондратюк справился: занял третье место вслед за американцем Винсентом Жоу и французом Адамом Сяо Хим Фа. Фигурист исполнил пять четверных прыжков на две программы, но почти каждый – на тоненького. Тем не менее, бронза окончательно закрепила за Россией третью квоту, а я на правах старшего редактора нефутбольного раздела заранее напомнила смене Eurosport.ru: вечером Кондратюк защищает квоты, не забудьте поставить итог.

Моя коллега – также ориентированная на олимпийские виды – поставила новость: все как полагается, с фамилией главного героя в заголовке. Но руководство и другие редакторы, следящие за фигуркой не так внимательно, возмутились: Кондратюк? Какой еще Кондратюк? Его никто не знает, лучше привлечь внимание читателей тем фактом, что от России впервые в истории на Игры поедут три одиночника, три одиночницы, три спортивных пары и три танцевальных дуэта. А Кондратюк – кто он такой?

Что ж, спустя полгода Марк Кондратюк – чемпион России и чемпион Европы, участник командного турнира на Олимпийских играх. Без пяти минут олимпийский чемпион? Пока не знаем, но точно без пяти минут олимпийский медалист. В короткой программе он сделал тот максимум, на который был способен и который был от него нужен – разумеется, никто не ждал победы над американцем Нэтаном Ченом и японцем Сомой Уно.

Марк Кондратюк Фото: Getty Images

После перфоманса Михаила Коляды четырехлетней давности на любого российского одиночника в команднике ложилась дополнительная ответственность. За сильных девушек, парников и танцоров волнения почти не было, но парни, которых болельщицы любя, но где-то снисходительно зовут ромашками – другая история. Перед Кондратюком стояла задача минимизировать потери, и он оставил позади Канаду, Китай, Италию и Грузию, которые потенциально могли оказаться впереди по итогам мужской одиночки.

Марк начал прокат с сольного четверного тулупа, продолжил тройным акселем и завершил каскадом четверной сальхов-тройной тулуп во второй половине. Исполнение квадов было не самым идеальным – фигуриста покачивало на выездах – но он выстоял и не отдал третье место. Россия получила 8 баллов, Япония – 9, США, благодаря космическому Чену со старшими квадами – 10.

«В целом я, наверное, доволен выступлением. Единственное, не получилось показать легкость катания, но это сказываются нервы. Все прыжки и элементы были дергаными. Рад, что хотя бы так, но они получились. Наверное, в командных соревнованиях это важнее, чем легкость катания», – Кондратюк признал помарки в эфире Первого канала и, видимо, отправился готовиться к произвольной программе.

Победить в парах и танцах помешали ошибка и судьи

Казалось, что после одиночников можно выдохнуть – в танцах Виктория Синицина и Никита Кацалапов должны были уверенно забирать первое место в отсутствии на команднике Франции и Габриэлы Пападакис с Гийомом Сизероном. Но Кацалапов так и не стал стабильным фигуристом, несмотря на крупные международные титулы чемпиона мира и Европы. Он справился с мемными твиззлами, но запнулся на дорожке шагов.

Виктория Синицина и Никита Кацалапов Фото: Getty Images

Российская пара уступила американцам Хаббел/Донохью совсем немного (85,05 балла против 86,56), проиграв техникой, но разрыв важен только в личном турнире. В команднике же США получили очередную десятку, а Россия – девятку. Отставание выросло до трех баллов.

«Сегодня был замечательный прокат. Мы наслаждались каждой секундой. Он очень был вдохновенный. Мы не упускали взгляды друг друга ни на секунду. Старались не только делать элементы, а танцевать как в последний раз. К сожалению, в конце был момент, который повлиял на нашу общую оценку. Мы уступили первое место американской паре, но мы не расстраиваемся, потому что прокат был таким, на какой мы рассчитывали», – с досадой прокомментировал произошедшее Никита.

А были ли сомнения в первом месте и десятке Анастасии Мишиной и Александра Галлямова – сильнейшей пары мира с титулами чемпионов России, мира и Европы, которая держит все три мировых рекорда? В самих ребятах – нет, но наличие звездных китайцев Суй Вэньцзин и Хань Цуна, которые выступают перед домашней публикой в Пекине, серьезно осложняло ситуацию.

Китайцы вышли предпоследними и сходу забрали у русских соперников мировой рекорд. Мишина с Галлямовым ответили не менее убедительно, но судьям больше понравилась китайская пара. 82,83 балла против 82,64 – снова ерунда с точки зрения борьбы за личное золото, но команда потеряла балл, а американцы Алекса Книрим и Брендон Фрейзер расположились аккурат следом за российской парой.

Анастасия Мишина и Александр Галлямов на Олимпиаде в Пекине Фото: Getty Images

«Нам приятно, что мы начали свое выступление с хорошей ноты – мы постарались выдать надежный прокат, чтобы наша команда думала, что на нас можно рассчитывать. Нас это только подбадривает на следующую встречу, так как мы надеемся, что это не последняя наша встреча. Нужно выступить в следующий раз так, чтобы улучшить результат», – прокомментировал Галлямов.

Судьи тянут США?

Со стороны кажется, что абсолютно нет. Хаббел и Донохью в конкретно взятый день были действительно сильнее Синициной и Кацалапова, продемонстрировав сильнейший прокат, и заслуженно стали первыми. Помарка Никиты бросалась в глаза, он совершил ее прямо перед судейской панелью, и ее нельзя было проигнорировать, несмотря на вдохновенность катания русских.

Разброс в 0,19 балла между Мишиной с Галлямовым и Суй/Хань – также ничто, кроме кивка уважения от судей китайской паре. Но в общем зачете от России уплыл балл, а сильный прокат американцев и ошибки со стороны пар из Канады и Италии сделали расклад после первого дня не лучшим для России. Ну, а великолепный Нэтан Чен полностью заслужил свои баллы.

Но можно обратиться к традиционным разборам от Skating Scores и узнать, что именно американская судья Пэгги Грэм поставила Мишиной и Галлямову самые низкие баллы в сравнении со всей бригадой – всего 81,12. Суй/Хань, напротив, получили от нее больше, чем от остальных – 84,80. Когда был высчитан средний балл, получилось 0,19 балла китайского преимущества. Есть ли здесь заговор и нарушение правил? Точно нет. Но госпожа Грэм могла воспользоваться ситуацией в рамках дозволенного и таким образом помочь своей команде.

Сборная США на командном турнире Фото: Getty Images

США сенсационно ведет: 28 баллов против 26, и слабым звеном оказался не Кондратюк. Слабыми звеньями ни в коем случае нельзя назвать и остальных, просто все сложилось слишком хорошо для Америки. Впереди еще два соревновательных дня, и Россия все еще фаворит, хотя уже не может играть с позиции силы.

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