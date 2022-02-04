Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов поделились мнением о выступлении в ритм-танце на командном турнире Олимпиады-2022 в Пекине.

«Сегодня был замечательный прокат. Мы наслаждались каждой секундой. Он очень был вдохновенный. Мы не упускали взгляды друг друга ни на секунду. Старались не только делать элементы, а танцевать как в последний раз. К сожалению, в конце был момент, который повлиял на нашу общую оценку. Мы уступили первое место американской паре, но мы не расстраиваемся, потому что прокат был таким, на какой мы рассчитывали», – сказал Кацалапов.

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«Никита меня поддерживает максимально, на сто процентов. Мы договариваемся с самого начала, что мы сделаем друг для друга. Мы танцуем друг для друга – это самое главное», – добавила Синицина.

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Синицина и Кацалапов заняли второе место, уступив первую строчку Мэдисон Хаббелл и Захари Донохью из США. В конце проката Кацалапов запнулся во время дорожки шагов, после чего у фигуриста поехала нога и пропала синхронность.

Источник: эфир Первого канала.

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