Зимняя Олимпиада станет особенной для Беларуси. Впервые за 16 лет, со времен выступления Сергея Давыдова на Играх в Турине-2006, страна будет представлена в мужском одиночном фигурном катании. Путевку на главные старты четырехлетия завоевал 27-летний Константин Милюков, который раньше катался за Россию, но сменил гражданство ради выступления на международных стартах.

Из интервью с Константином Милюковым вы узнаете:

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почему он сменил русское гражданство на белорусское,

повлияла ли на подготовку к ОИ политическая обстановка в Беларуси,

нужно ли поднимать возрастной ценз,

чем отличается тренировочный процесс в России и Беларуси.

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– Вы впервые поедете на Олимпийские игры. Какие чувства испытываете, волнуетесь?

– Знаете, сейчас особого какого-то прям волнения, наверное, и нет. В данный момент пока стараюсь не думать ни о чем. Да и вообще хочется скорее абстрагироваться от всего шума вокруг и спокойно готовиться.

– Сменили гражданство в том числе ради участия в главных стартах? Как вообще появилась возможность сменить спортивное гражданство?

– Со мной связалась белорусская федерация и как раз предложила представлять республику Беларусь. Руководители связались, позвонили мне. Мы пообщались, обсудили все преимущества, плюсы и минусы. Как-то так все и закрутилось. Я долгое время думал над их предложением, взвешивал все и пришел к выводу, что все-таки хочу попробовать себя там.

Константин Милюков Фото: Getty Images

– Как думаете, был ли шанс пробиться в состав российской сборной? Все-таки, у ваc есть малая медаль за короткую программу с чемпионата России 2019 года.

– Ой… Сложно… Знаете, может, какой-то маленький шанс и был, конечно. Но было бы очень-очень сложно, сами понимаете. Чисто из-за сумасшедшей конкуренции все.

Потому что действительно сейчас конкуренция именно в России – это что-то… Просто жесть какая-то.

– Готовились к Олимпийским играм в Беларуси или России? Общаетесь со своим бывшим тренером Вазгеном Азрояном?

– После чемпионата Европы я целую неделю провел в России. А вот сейчас как раз уже нахожусь в Беларуси, в Минске. Готовлюсь к Олимпиаде, работаю в усиленном режиме. Нет, с Вазгеном Завеновичем не контактируем вообще. Ровно с того момента, как разошлись. А вот тренировки здесь очень отличаются. И вся разница именно в прокатной нагрузке. Она здесь именно такая, какая, я думаю, и должна быть у любого фигуриста. Что-то, конечно, иногда получается, что-то – нет, тут как у всех. Все здесь более организованно и более интенсивно.

– В Беларуси было неспокойно в последнее время. Не повлияла на подготовку к Олимпиаде политическая ситуация?

– Нет, точно нет. Вообще никоим образом. Я как-то просто занимался своими делами и абстрагировался от этого всего. Даже не думал об этом, меня ничего не отвлекало от работы. Просто жил, как обычно, в своем ритме.

Константин Милюков Фото: Getty Images

– В женском одиночном катании за Беларусь выступит Виктория Сафонова, также сменившая гражданство. Это тенденция? Почему у белорусской федерации не получается воспитать собственных фигуристов, достойных Олимпийских игр?

– Я думаю, что если у них не получается воспитать своих фигуристов, нужно обязательно что-то менять. Если спортсменов нет, нужно пересматривать подготовку молодых фигуристов, наверное. Конкретного решения у меня, конечно, нет. Да, изменения нужны, но я все-таки не тренер, а спортсмен – просто не могу сказать точно, что с этим делать. Это все к ним: к тренерам, руководству, федерации.

– Уже обосновались в Беларуси? Что больше всего нравится в стране? Осталась ли какая-то связь с Россией?

– Да, в Беларуси очень хорошо. Мне здесь особенно нравится чистота и какое-то свое спокойствие, неторопливость. А еще здесь вообще нет суеты – это прям очень классно, я даже первое время сильно удивлялся. И в России я бываю действительно часто. Пару недель там, пару недель в Минске. Так и живу, поэтому даже соскучиться не успеваю толком.

– Следите за успехами русских фигуристок? Некоторые девушки набирают баллы выше, чем парни. А Саша Трусова вообще мечтает о разрешении ультра-си в короткой программе.

– Не знаю, это так сложно. Во всей этой ситуации скажу одно: для начала по-хорошему необходимо возраст поднимать. Ну я пока не то чтобы прям активно выступаю за поднятие возрастного ценза в фигурном катании, это просто мои мысли. Мне кажется, что в 15-16 лет как-то все, наверное, дается проще, легче. А ты попробуй делать то же самое в 25, а соревноваться еще хочется.

Константин Милюков Фото: Getty Images

– Как думаете, в чем феномен Этери Тутберидзе?

– В чем заключается собственно феномен, я точно не знаю, даже не пытался понять. Но предполагаю, что они просто нечеловечески много работают. И поэтому они вышли на этот высокий уровень, держат его, и они все просто большие молодцы.

– Слышали про положительный тест Михаила Коляды? Что скажете о составе России на эти Игры?

– Состав у России на эти Олимпийские игры в Пекине действительно достойный. Распределение мест в сборной произошло именно по спортивному принципу, как-то спокойно, вроде, без интриг. Мишу правда очень жалко, но сейчас от этого вообще никто не застрахован. Такое могло случиться с каждым спортсменом, сейчас время такое уж время – непростое. Надо это учитывать и просто принимать.

– Юдзуру Ханю почти приземлил четверной аксель, собираетесь тоже пробовать?

– Ой, нет… Ха-ха, точно нет, не сейчас. Да и, может, вообще уже никогда, это колоссальный уровень, надо это понимать. У меня сейчас пока полно и других забот.

– Какие цели на Игры? Каким местом будете довольны?

– Конкретно для меня, наверное, важнее просто два чистых и качественных проката. А вот какое место, какие баллы – это уже практически не будет от меня зависеть, там как судьи решат. Я думаю, что если смогу попасть в топ-15, это уже будет очень хорошо, даже не просто хорошо, а супер.

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