Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов рассказали о столкновении с американцем Закари Донохью на разминке перед ритм-танцем на командном турнире Олимпиады в Пекине.

– На разминке Виктория столкнулась с американцем Захари Донохью, и Никита ему что-то сказал. Никита, можешь ли рассказать об этом?

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Кацалапов: На самом деле, не помню, что я сказал. Даже не помню, на русском или на английском. Но что-то сказал. Дело в том, что это целый сегодняшний день продолжается. Уже накипело. Не то что провокации, просто пять пар на шестиминутной разминке – это достаточно много. Все спортсмены в раздевалке…

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Синицина: Всегда из-за этого ругаемся.

Кацалапов: И тут немного перешло на личное.

– Конкретно с ними?

Кацалапов: Да, у меня на них с утра как-то накопилось.

– На тренировке, в раздевалке?

Кацалапов: Не-не, все остается на льду, вне льда в жизни никаких проблем, они классные ребята. Спортивный характер просто, вот и все.

Синицина: Мы ехали спиной оба и не видели их.

Кацалапов: Это этика на льду. Мы первые начали свою связку делать, и они заезжают. Хотя видели нас.

После проката Кацалапов оценил его как замечательный, хотя допустил серьезную ошибку

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