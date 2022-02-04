Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов рассказали о столкновении с американцем Закари Донохью на разминке перед ритм-танцем на командном турнире Олимпиады в Пекине.
– На разминке Виктория столкнулась с американцем Захари Донохью, и Никита ему что-то сказал. Никита, можешь ли рассказать об этом?
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Кацалапов: На самом деле, не помню, что я сказал. Даже не помню, на русском или на английском. Но что-то сказал. Дело в том, что это целый сегодняшний день продолжается. Уже накипело. Не то что провокации, просто пять пар на шестиминутной разминке – это достаточно много. Все спортсмены в раздевалке…
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Синицина: Всегда из-за этого ругаемся.
Кацалапов: И тут немного перешло на личное.
– Конкретно с ними?
Кацалапов: Да, у меня на них с утра как-то накопилось.
– На тренировке, в раздевалке?
Кацалапов: Не-не, все остается на льду, вне льда в жизни никаких проблем, они классные ребята. Спортивный характер просто, вот и все.
Синицина: Мы ехали спиной оба и не видели их.
Кацалапов: Это этика на льду. Мы первые начали свою связку делать, и они заезжают. Хотя видели нас.
Синицина и Кацалапов стали вторыми в ритм-танце командника. Как проходили соревнования? Ныряй в наш текстовый онлайн и узнаешь все в деталях!
После проката Кацалапов оценил его как замечательный, хотя допустил серьезную ошибку.
Источник: Sport24.
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