Американские фигуристы Эван Бейтс и Брендон Фрэйзер поделились мнением об итогах первого дня командного турнира на Олимпиаде-2022. Бейтс и Мэдисон Чок выступят за команду США в произвольном танце, а Фрэйзер и Алекса Книрим стали третьими в короткой программе пар. По итогам первого дня командных соревнований сборная США лидирует с 28 баллами, Россия идет на втором месте с 26 очками.

«У нашей команды огромный потенциал, мы сегодня это показали. Сегодняшняя победа не стала большим сюрпризом, мы готовы отвезти домой золото. Стратегию менять не будем. Каждый фигурист должен быть в полной готовности выступить. Главное оставаться здоровыми, не заболеть, соблюдать все правила. Когда будут объявлять конкретных участников, думаю, наше руководство сделает правильный выбор, чтобы выиграть золото», – сказал Бейтс.

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«Это было тяжело, но мы справились. У нас был большой путь к этой Олимпиаде, так что приятно показать сегодня хороший прокат. У русских феноменальная команда. Для нас честь обойти их по итогам первого дня. Но мы не смотрим на соперников, концентрируемся только на своем прокате. У нас конкурентоспособная команда, мы все можем достичь», – отметил Фрэйзер.

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