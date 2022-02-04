Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка подвела итоги первого дня командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине.

«Естественно, судьи из США к россиянам субъективны. Это главные конкуренты в командном соревновании. Американцы будут делать все, чтобы наших фигуристов опускать. Но все равно победит сильнейший. Расстраивает, что в парном катании и танцах мы уступили первые позиции. К сожалению, у Никиты с Викой была допущена помарка. В соревновании спортивных пар немного непараллельное вращение. Но тем не менее это достаточно хороший, стабильный результат, чтобы дальше бороться за золотые медали. У нас еще не выступила наша главная надежда – это девочки, на которых все держится», – сказала Навка.

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Еще более резко выступил член комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев.

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«Полнейший беспредел. Непрофессионализм американского судьи приводит к тому, что принимается очевидное политическое решение. Результат нашей команды оскорбил и унизил не только наших атлетов, но и всех остальных судей, потому что они были совершено другого мнения. Американский судья демонстративно показывает, что США плюют на всех. Судить по национальному признаку нельзя. Видно, что судят абсолютно ангажированно. Пять судей ставят высший балл, а один – самый низкий. Такого точно быть не должно быть на Олимпиаде. Но что взять с этого судьи? Как Америка ведет себя в политике, так и в спорте. Пытаются навязать свои порядки.

Поведение американского судьи не совместимо со спортом. Считаю, нужен протест со стороны нашей Федерации. А международная федерация должна обязательно рассмотреть этот инцидент и в будущем не допускать таких судей к соревнованиям. Первый день и уже омрачен таким скандалом. Очень жаль, что так происходит», – заявил Свищев.

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