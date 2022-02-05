Американская фигуристка Карен Чен прокомментировала итоги первого дня командного турнира на Олимпийских играх в Пекине, после которого сборная США лидирует с преимуществом в два балла над Россией. Одиночницы еще не выступали.

«Я очень рада быть здесь. От Олимпиады только самые положительные впечатления. Стараюсь наслаждаться моментом и делаю всё возможное для хороших выступлений. Вчера я смотрела выступления нашей сборной в команднике. Это было просто прекрасно. Я была очень счастлива после всех прокатов. Горжусь нашими ребятами, их упорная работа принесла плоды.

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Два очка преимущества над Россией – хороший результат. Я довольна, но еще больше рада, что все откатали хорошо и уходили со льда с широчайшими улыбками. Это прекрасные эмоции. Готова завтра побороться с одной из русских девочек, но не смотрю на соперниц, фокусируюсь на своем прокате», – сказала Чен.

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Короткая программа фигуристок в командном турнире стартует ночью 6 февраля. За Россию выступит Камила Валиева, ее рекорд в короткой – 90,45 балла, лучший результат Чен – 74,40.

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