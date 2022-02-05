Белорусский фигурист Константин Милюков объяснил, почему отказался от спортивного гражданства России и стал представлять новую страну.

– Со мной связалась белорусская федерация и как раз предложила представлять республику Беларусь. Руководители связались, позвонили мне. Мы пообщались, обсудили все преимущества, плюсы и минусы. Как-то так все и закрутилось. Я долгое время думал над их предложением, взвешивал все и пришел к выводу, что все-таки хочу попробовать себя там.

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– Как думаете, был ли шанс пробиться в состав российской сборной? Все-таки, у ваc есть малая медаль за короткую программу с чемпионата России 2019 года.

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– Ой… Сложно… Знаете, может, какой-то маленький шанс и был, конечно. Но было бы очень-очень сложно, сами понимаете. Чисто из-за сумасшедшей конкуренции все. Потому что действительно сейчас конкуренция именно в России – это что-то... Просто жесть какая-то, – сказал Милюков в интервью Eurosport.ru.

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