Белорусский фигурист Константин Милюков считает, что ISU следует повысить возрастной ценз в женском одиночном катании на фоне успехов юных российских фигуристок.

– Во всей этой ситуации скажу одно: для начала по-хорошему необходимо возраст поднимать. Ну я пока не то чтобы прям активно выступаю за поднятие возрастного ценза в фигурном катании, это просто мои мысли. Мне кажется, что в 15-16 лет как-то все, наверное, дается проще, легче. А ты попробуй делать то же самое в 25, а соревноваться еще хочется.

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– Как думаете, в чем феномен Этери Тутберидзе?

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– В чем заключается собственно феномен, я точно не знаю, даже не пытался понять. Но предполагаю, что они просто нечеловечески много работают. И поэтому они вышли на этот высокий уровень, держат его, и они все просто большие молодцы, – сказал Милюков в интервью Eurosport.ru.

За Россию на Олимпиаде в Пекине выступят Камила Валиева (15 лет), Александра Трусова и Анна Щербакова (по 17 лет) – все трое тренируются в группе Этери Тутберидзе.

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Олимпийские игры Белорус Милюков – о смене гражданства РФ, Тутберидзе и возрастном цензе 4 ЧАСА НАЗАД