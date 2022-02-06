Завершился второй день командного турнира фигуристов на Олимпийских играх в Пекине – состоялись короткая программа одиночниц, где Россию представляла Камила Валиева, и произвольная одиночников, где на лед снова вышел Марк Кондратюк. По итогам двух прокатов Россия оторвалась от США на три балла.
Валиева уверенно выиграла, набрав 90,18 балла: единственной из всех участниц она исполнила тройной аксель. Второй стала японка Вакаба Хигути (74,73 балла), третьей – Маделин Скиза из Канады (69,60). Главная конкурентка сборной России, американка Карен Чен, допустила падение и стала пятой вслед за Анастасией Губановой из Грузии.
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Россия получила 10 баллов, США – только 6. Итог после коротких программ – 36 баллов против 34.
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Кондратюк продемонстрировал чистый прокат произвольной программы с тремя четверными прыжками и получил от судей 181,65 балла. Он уступил только японцу Юме Кагияме, который набрал 208,94 балла с четырьмя квадами. Американец Винсент Жоу занял третье место, его результат – 171,44 балла.
Прокат Кондратюка увеличил преимущество России над США до трех баллов: 45 очка против 42.
7 февраля командный турнир завершится – произвольные программы покажут одиночницы, парники и танцоры.
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Не выдержали конкуренции – на Олимпиаду приедет много русских фигуристов, которые выступают под флагами других стран.
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