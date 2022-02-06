Второй день командного турнира фигуристов позади – Камила Валиева эффектно закрыла короткую программу, Марк Кондратюк сделал отличный задел в произвольной. На двоих российские одиночники получили 19 баллов (при максимуме в 20), отыграли отставание от США и обогнали на три балла. Золото в кармане? Каковы расклады для третьего дня?

Валиева и Кондратюк сделали максимум?

Ad

После неожиданных, но не катастрофичных неудач первого дня не все зависело от России. США в мужском одиночном, парном и танцах на льду выступали с фартом, а Россию поджидали трудности: ошибка от Никиты Кацалапова и крутейший прокат китайской пары, оставивший Анастасию Мишина и Александра Галлямова на втором месте. Во второй день нужно было ждать помарок от американцев и помощи от других соперников.

Олимпийские игры Все команды аплодировали Валиевой стоя. Кроме Украины 2 ЧАСА НАЗАД

На этот раз все сложилось: представительница США Карен Чен не докрутила тройной тулуп в каскаде и упала с тройного риттбергера (также недокрученного). Американка проиграла не только Валиевой и японке Вакабе Хигути, что было предсказуемо, но также канадке Маделин Скизе и Анастасии Губановой из Грузии. Валиева откатала безупречно и увидела уже привычные оценки за 90: два балла американского преимущества превратились в два балла преимущества России.

Камила Валиева Фото: Getty Images

«На сегодня сделала все возможное, что зависело от меня, – прокомментировала Камила. – Рада, что принесла команде максимальное количество баллов за короткую программу. Счастлива находиться на Олимпиаде. Арена в Пекине меня вдохновляет, приятно кататься. Психологических отличий с другими соревнованиями нет».

После женских прокатов и завершения короткой программы пять прошедших квалификацию команд выкатили составы на мужскую произволку. Россия оставила Кондратюка, а США и Япония сделали замены: вместо трехкратного чемпиона мира Нэтана Чена вышел Винсент Жоу, вместо Сомы Уно – Юма Кагияма. Самый крутой прокат удался японцу: с четырьмя квадами он выбил третий результат в истории.

Жоу не смог ответить тем же – как обычно насобирал недокрутов и занял лишь третье место. За Кагиямой и Кондратюком, чье выступление было не исключительным, но крепким и стабильным. Марк приземлил три четверных и полностью справился с прыжковой частью: единственная заминка произошла на ойлерном каскаде, который фигурист начал в опасной близости к борту. Столкновения удалось избежать, но третий прыжок получился двойным вместо тройного, а элемент не получил больших надбавок. Тем не менее, второе место Кондратюка – даже больше, чем ожидалось.

Сборная России после проката Марка Кондратюка Фото: Getty Images

«Для себя я сделал не все, что мог, – заявил Кондратюк после проката. – Но для команды сделал почти все, что было в моих силах. Но большее… к сожалению, я пока не могу тягаться с Сомой Уно, Нэтаном Ченом, когда они катают на максимум. Но я буду работать, чтобы хотя бы приблизиться к их уровню. Конечно, я чувствую себя частью лучшей команды на этом турнире. Как может быть иначе. Пока мы с Камилой еще не поговорили. Но она меня похвалила, сказала, что я молодец».

Какие расклады перед финальным днем?

В ночь 7 февраля произвольные программы покажут парники, танцоры и одиночницы – именно в таком порядке. Россия пока не задействовала ни одну замену из двух возможных, официальных новостей о рокировках тоже не было. Напрашивается отдых для Валиевой и выступление либо Александры Трусовой, либо Анны Щербаковой. Синицина и Кацалапов еще позавчера заявили, что планируются на произвольный танец.

Таким образом, поменять могут только пару – помимо Мишиной и Галлямова, в заявку сборной России входят Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, также тренирующиеся у Тамары Москвиной, и ученики Этери Тутберидзе Евгения Тарасова/Владимир Морозов. Пары выступают первыми, заявку нужно подать заранее, поэтому места для маневра нет. Если Суй и Хань останутся и на произвольную, обыграть их смогут только Мишина и Галлямов.

Анастасия Мишина и Александр Галлямов Фото: Getty Images

Но соперники России – американцы, а не китайцы. Любая русская пара в любом случае (без форс-мажора) будет сильнее американской, а значит, можно сделать замену. Один из тренеров Тарасовой и Морозова Максим Траньков уже озвучил, что федерация отказала его паре в участии – следовательно, возможен выход Бойковой и Козловского. Точно так же любая одиночница выиграет произволку – тогда в танцах у Синициной и Кацалапова даже останется право на ошибку, которой, надеемся, не будет. При адекватных раскладах (мы не рассматриваем случаи нескольких грубейших ошибок у российских пар и одиночниц) Россия получит золото.

НУЖНО ЛИ МЕНЯТЬ ВАЛИЕВУ? Да, на Трусову Да, на Щербакову Пусть выступает и в произвольной

НУЖНО ЛИ МЕНЯТЬ МИШИНУ/ГАЛЛЯМОВА? Да, на Бойкову/Козловского Да, на Тарасову/Морозова Нет, пусть выступают и в произволке

Олимпийские игры Валиева и Кондратюк вывели Россию на 1-е место в команднике 3 ЧАСА НАЗАД