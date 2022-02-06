6 февраля на Олимпиаде в Пекине состоялись выступления женщин в короткой программе в рамках командного турнира. Российская фигуристка Камила Валиева победила, набрав 90,18 балла.
Представители команд-соперников оценили прокат по достоинству и аплодировали Камиле стоя. Все, кроме украинской сборной.
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