6 февраля на Олимпиаде в Пекине состоялись выступления женщин в короткой программе в рамках командного турнира. Российская фигуристка Камила Валиева победила, набрав 90,18 балла.

Представители команд-соперников оценили прокат по достоинству и аплодировали Камиле стоя. Все, кроме украинской сборной.

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