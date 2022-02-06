Сборная России по фигурному катанию не будет делать замены в составе в последний день командного турнира на Олимпиаде в Пекине. Об этом сообщила пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

В понедельник пройдут выступления в трех дисциплинах – произвольных программах в парном катании, танцах на льду и женском одиночном катании. Россию представят Анастасия Мишина/Александр Галлямов (парное катание), Виктория Синицина/Никита Кацалапов (танцы на льду) и Камила Валиева (женское одиночное катание). Эти же фигуристы выступали в командных соревнованиях и с короткими программами.

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После второго дня соревнований российская команда лидирует, набрав 45 очков. На втором месте сборная США (42). Замыкает тройку японская команда (39).

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