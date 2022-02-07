Российские фигуристы Камила Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов досрочно выиграли золото Олимпийских игр в командном турнире. Серебро взяли американцы, бронза – у сборной Японии.

В заключительный день первыми стартовали парники. Мишина и Галлямов выиграли произвольную программу, набрав 145,20 балла. Российские фигуристы были не безупречны, упав на поддержке в конце проката. Вторыми стали японцы Рику Миура и Риюти Кихара, их результат – 139,60 балла. Третьими стали китайцы Пен Чен и Цзинь Ян, получив 131,75 балла. Американца Алекса Книрим и Брэндон Фрейзер остались на пятом месте. В командном зачете Россия увеличила преимущество, а США и Япония поравнялись в борьбе за серебро.

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Синицина и Кацалапов стали вторыми в произвольном танце с результатом в 128,17 балла, уступив американцам Мэдисон Чок и Эвану Бейтсу, но этого хватило для досрочной победы. Кацалапов стал двукратным олимпийским чемпионом – в 2014 году в Сочи он был победителем командного турнира, выступая в паре с Еленой Ильиных.

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Валиева уверенно выиграла произвольную программу с результатом 178,92 балла. Она исполнила четверные тулуп и сальхов, а также тройной аксель, но упала со второго тулупа. Второй стала японка Каори Сакамото (148,66), третьей – Маделин Скиза из Канады (132,04).

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