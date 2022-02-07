7 февраля чемпионы мира Анастасия Мишина и Александр Галлямов выступили в произвольной программе в рамках командного турнира на Олимпиаде в Пекине, где допустили падение с поддержки. Несмотря на это, они показали лучший результат среди пар (145,20), а после прокомментировали случившееся.

Галлямов: Не были готовы к такому повороту в самой концовке. В следующий раз будем стараться сохранять концентрацию до конца программы. Состояние такое себе. Надеюсь, вылечим в течение нескольких дней. В личных соревнованиях мы готовы выступать в любом состоянии, это не имеет никакого значения. Мы говорим о режиме, пришлось вставать в 4 утра. Что-то непонятно, когда здесь утро, в России – вечер. Никто к такому не привык, но на таких соревнованиях ты должен быть готов ко всему.

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Мишина: Условия для всех одинаковые, но не у всех все получилось. До этого мы вставали в 8, 9, 10 утра. Утром не было ни одной тренировки. Просто не проснулись сегодня.

Галлямов: Недосып. Приходилось пить витамины, чтобы быть в тонусе.

Мишина: Когда упала, мысль была – пикируем. Я держала лицо. Все сделали, но в последние 5 секунд прилегли. Заснули. Сильно ничего не болит. Синяки будут, но мы их замажем. Самые большие синяки от недосыпа.

Галлямов на вопрос о замене: Мы это не решаем, наша работа – делать элементы. Нам сказали катать, мы катаем.

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