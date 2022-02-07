Россия выиграла командный турнир фигуристов на Олимпийских играх – все-таки предсказуемо, пусть после первого дня и проигрыша Америке возникли опасения. Имена олимпийских чемпионов и чемпионок – Камила Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина, Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Кацалапов стал первым в истории двукратным чемпионом командника – в Сочи-2014 он победил, выступая в дуэте с Еленой Ильиных.

Есть ли радость? По сравнению с Сочи все, пожалуй, было очень буднично, хотя и восемь лет назад было ясно, что Россия возьмет золото. И дело не во флаге, из-за отсутствия которого в российском боксе было серо, несмотря на эмоции. А еще давайте посчитаем, сколько фигуристов получат медали. Их шесть, и фамилии уже перечислены. В Сочи было десять – две замены достались парам и танцах. Серебро Пхёнчхана выиграли девять человек – меняли одиночницу и спортивную пару.

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В этот раз Федерация фигурного катания России неожиданно обошлась без замен. Еще за десять дней до Олимпиады такой инсайд вбросила Наталья Бестемьянова, но ей никто не поверил, потому что чемпионка 1988 года часто выдает журналистам странные вещи. Например, она была уверена (а может, уверена до сих пор), что Алина Загитова в произвольной программе Пхёнчхана прыгнула лишний каскад – и только за счет этого выиграла у Евгении Медведевой. Такого, разумеется, не было, а в 2022-м в итоге получилось как в басне про мальчика, который кричал про волков.

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На лед в Пекине вышли только первые номера, выигравшие на чемпионате Европы. ФФККР не стала делать напрашивающиеся замены в парах и женском одиночном, почему – неясно, ведь это был отличный шанс омедалить и сделать олимпийскими чемпионами не шестерых, а девятерых фигуристов. Чиновники вписали бы в отчет на три фамилии больше, Этери Тутберидзе получила бы двух олимпийских чемпионок, а не одну. А может, стала бы тренером, который привел к золоту одних Игр и одиночниц, и пару.

Анна Щербакова, Камила Валиева, Александра Трусова Фото: Getty Images

Возможно, в ФФККР не хотели ставить Этери Тутберидзе перед морально тяжелым выбором между Александрой Трусовой и Анной Щербаковой, а в парном катании – не отдавать предпочтение паре Тутберидзе или второй паре Тамары Москвиной, чтобы избежать внутренних недомолвок. Объяснения из стана Федерации и приближенных – довольно странные. Ну и каково осознание того, что Кондратюк – олимпийский чемпион, а у Трусовой и Щербаковой титула нет и, скорее всего, не будет?

«Не стали производить замены? Я считаю, что все правильно. Валиева в произвольной? Правильно! Мы приехали, чтобы побеждать, а не чтобы кто-то попал в состав», – заявила Татьяна Тарасова.

«Я не член Федерации, но, наверное, там лучше знают. Мы гадаем на кофейной гуще и складываем кубики, а они смотрят, в каком состоянии находятся фигуристы, какие наши соперники. Я так думаю, что решили пойти на высший результат и в команде, и в индивидуальных видах. А рассуждать, что можно заменить Валиеву на Трусову или Щербакову и дать всем сестрам по серьгам – это неправильно. Если есть лидер, то он должен бороться до конца», – слова Ирины Родниной.

В итоге решение Федерации не делать замен серьезно усложнило дела Мишиной и Галлямова в личном турнире. Дело не в недовосстановлении – молодая пара успеет отдохнуть до 18 февраля. Но после чемпионата Европы с тремя мировыми рекордами и стартом Игр Настя и Саша смотрелись в глазах судей непобедимыми глыбами – за сезон они не допустили ни одного срыва и ни одного падения.

Анастасия Мишина и Александр Галлямов Фото: Getty Images

Но в короткой программе Мишина и Галлямов проиграли опытным китайцам Суй/Хань – набрали баллы выше собственного мирового рекорда с Европы, но китайские фигуристы получили еще больше. Не провал, не неожиданность – русские были безошибочны и убедительны – но судьи предпочли опыт и нашли мелочи, позволившие поставить Китай выше. Уже это дало понять, что в личном турнире будет нелегко: организаторы специально оставили пары напоследок, чтобы возрастные Суй и Хань успели отдохнуть и снова набрать ход.

Произвольная вовсе спутала ученикам Тамары Москвиной карты. Настя и Саша справились с подкрутом, параллельными прыжками и выбросами – элементами, которые кажутся зрителям самыми сложными. Второй выброс стоял во второй половине программы, и когда Мишина успешно его приземлила, можно было выдохнуть. Но Галлямов вдруг уронил партнершу на одной из финальных поддержек – и падение выглядело жутко. К счастью, фигуристы быстро вскочили и завершили прокат, все равно выиграв соревновательный день, но неудачный прокат может повлиять и на их всегда железную уверенность, и на оценки. К безупречным и стабильным всегда придираются реже. Китайцы же идеальной короткой лишь повысили свои шансы.

«Не хочется оправдываться, но нам действительно не свойственны такие ошибки. Мы никогда не допускаем такого на тренировках и на соревнованиях. Возможно, причина в раннем времени старта. Мы никогда не просыпались так рано, как сегодня. Обычно пары ставят позднее в программе, потому что это самый травмоопасный вид», – объяснил Галлямов.

Еще одна мини-сенсация произошла в танцах – Синицина и Кацалапов. По раскладам сезона они были мировыми лидерами наряду с французами Габриэлой Пападакис и Гийомом Сизероном, чья сборная не участвует в команднике. В итоге Вика и Никита проиграли оба танца американским дуэтам, причем как первому номеру, так и второму. В ритм-танце выше были Мэдисон Хаббел и Закари Донохью, в произвольном – Мэдисон Чок и Эван Бейтс. Оба раза решающие помарки совершил Кацалапов: запнулся на дорожке шагов и затянул поддержку.

Замена танцоров не вытекала из логики командника, особенно после первого дня, особенно когда вторая пара – Александра Степанова и Иван Букин – еще не прилетели в Китай. Но итоговый результат показывает, что математически на произвольный танец можно было выпустить даже пресловутых Диану Дэвис и Глеба Смолкина. Это было бы еще более непопулярным решением, но разве ФФККР не привыкла к хейту в свой адрес? Зато теперь вместо борьбы с французами Синицина и Кацалапов рискуют остаться без медалей личного турнира. Ну, а произволку у пар выиграли бы и Тарасова/Морозов, и Бойкова/Козловский.

Камила Валиева, Марк Кондратюк и Анастасия Мишина Фото: Getty Images

Первые личные соревнования – уже 8 февраля, Марк Кондратюк снова выйдет на лед, а также на Играх дебютируют Андрей Мозалев и Евгений Семененко. Потом – танцы, женское одиночное катание и пары.

Олимпийские игры Россия почти выиграла командник. Какие расклады, нужны ли замены? ВЧЕРА В 06:21