На командном турнире фигуристов на Олимпиаде в Пекине блестяще выступила 15-летняя Камила Валиева. Она выполнила тройной аксель в короткой программе, за которую в сумме собрала 90,18 балла, а после уверенно выиграла произвольную, хоть и не безошибочно – с падением с четверного тулупа, но чисто исполнив четверные тулуп в каскаде, сальхов и тройной аксель (178,92).

Выступление Камилы высоко оценили американские специалисты.

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Камила Валиева Фото: Getty Images

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Бронзовый призер ЧМ-2008 Джонни Вейр: «Боже мой. Если это выступление не вдохновило весь мир заняться фигурным катанием, я не знаю, что еще нужно».

Комментатор NBC Терри Гэннон: «Возможно, страшно быть одной на льду на Олимпийских играх в возрасте 15 лет, но она не каталась на коньках так, как будто чего-то или кого-то боится».

Олимпийская чемпионка 1998 года Тара Липински, комментирующая Игры в Пекине: «Такой талант появляется раз в жизни».

Чуть ранее талант Камилы высоко оценила чемпионка Олимпийских игр 2002 года Сара Хьюз: «Программа Камилы Валиевой на чемпионате Европы заставила меня захотеть, чтобы короткая программа была чуть длиннее. Какая же прекрасная фигуристка!»

Однако простые американские зрители высказывают опасения, что то, что дается Камиле в 15-летнем возрасте, может начать сбоить из-за несовершенной техники прыжков. Они считают, что Валиева не продержится до следующей Олимпиады. Вот некоторые выдержки.

Sunshine145: «Через четыре года мы увидим ту же статью о другой русской».

whinnerypooh: «Я перестала смотреть фигурное катание, когда Этери стала королевой льда в России (а я русская). По сути, у нее есть конвейер из очень молодых девушек, которых она высасывает насухо, а затем выбрасывает, как использованную коробку из-под сока. Я почти уверена, что пока весь мир с трепетом наблюдает за Камилой, Этери уже думает о следующем лучшем деле, которое она собирается заложить на ближайшие пару лет. Девочки становятся все моложе».

m10488: «Безумно грустно вспоминать 2018 год, когда Загитову хвалили так же. Российские фигуристки действительно в своей лиге. Жаль, что они уходят очень рано».

selfimprovementbitch: «Всего за четыре года спорт изменился, и теперь Камила пробует в своих программах три четверных и два тройных акселя. Другие россиянки тоже делают четверные, но она делает их наиболее стабильно. Однако то, что она лучшая, спорно, потому что ее техника немного несовершенна, и она, по сути, выигрывает, потому что ей посчастливилось быть 15-летней в олимпийском году (до того, как травмы из-за неустойчивой техники измотают ее, как и других)».

Камила Валиева Фото: Getty Images

Peliquin: «Она хорошо выглядит, но ее прыжки не являются устойчивыми. Я наблюдал за парой ее прыжков и подумал, что она перегружает свое тело, и положение ног в полете кажется не совсем правильным».

ForeverWillow: «Я не думаю, что ее техника прыжков хороша, хотя мне нравятся ее вращения».

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Источники: твиттер NBC Olympics, nbcnewyork.com, reddit.

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