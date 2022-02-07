Журналистка Сара Дженкинс из канадского издания CBC считает, что необходимо исключить из олимпийской программы те виды спорта, где присутствует доминирование одной или двух стран. К примеру, стоит убрать фигурное катание из-за подавляющего преимущества России.

«Я думаю, мы должны убрать из Олимпийских игр все виды спорта, в которых доминирует пара стран. Фигурное катание не интересно, потому что доминирует Россия, конькобежный спорт – вотчина Нидерландов, от бобслея можно отказаться из-за Германии, больше никаких беговых лыж – из-за Норвегии. Я могла бы продолжать...» – заявила она в твиттере.

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