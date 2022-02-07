Последняя олимпийская медаль России в мужском одиночном катании датирована 2010 годом – Евгений Плющенко взял серебро, неожиданно уступив американцу Эвану Лайсачеку. Последнее золото – 2006-м: тот же Плющенко разменял на убедительную победу серебро Солт-Лейка.

С тех пор результатов в топ-3 не было. Плющенко здорово помог в сочинском команднике, но мемное снятие с личного турнира оставило Россию без представителей вовсе. Через четыре года в Пхёнчхане Дмитрий Алиев и Михаил Коляда заняли седьмое и восьмое места.

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Плющенко объявляет судьям о снятии в Сочи Фото: Getty Images

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К 2022-му одиночники вернули полную квоту, но олимпийский чемпион командного турнира Марк Кондратюк, Евгений Семененко и Андрей Мозалев не претендуют на личные медали. В очень смелых теориях за бронзу мог бы побороться компонентный Коляда, но ему нужно бы было выдавать два проката жизни, а нескольким соперникам – ошибаться. Но Михаил сдал положительный тест на коронавирус и не прилетел в Пекин, так что не приходится даже мечтать.

Почему все так? Как же богатые традиции мужского одиночного катания в России, ведь до Плющенко были Алексей Ягудин, Илья Кулик? А если выпустить Плющенко на олимпийский лед сейчас, сможет ли он побороться за медали? Может быть, он лучше Кондратюка, Семененко и Мозалева? Давайте разбираться, в чем была сила Евгения, когда он выступал на соревнованиях.

Марк Кондратюк Фото: Getty Images

Плющенко лучше Кондратюка в прыжках?

Конечно же, в голову первым делом приходит четверной тулуп – во времена Плющенко фигурка в России не находилась на высоком уровне узнаваемости и экспертности. Поэтому болельщики посмеивались над термином, так напоминающим предмет одежды.

Плющенко действительно владел четверным тулупом и в прыжковом плане был самым стабильным среди соперников. Квад удавался Брайану Жуберу, но француз регулярно оставался без каскада и вошел в золотой фонд мемов. Тулуп прыгал и швейцарец Стефан Ламбьель – но, в отличие от Евгения, испытывал проблемы с тройным акселем.

Программы фигуристов ограничены строгим количеством элементов и повторов. Поэтому Плюшенко мог исполнить только один четверной тулуп в короткой и два – в произвольной. Но после завершения его эпохи фигуристы расколдовали лутц (Брэндон Мроз), флип (Сома Уно) и риттбергер (Юдзуру Ханю), а первый сальхов был зафиксирован ISU еще в 1998 году.

Евгений Плющенко Фото: Getty Images

Четверные прыжки – самые дорогостоящие. И если Плющенко мог заявить только три на две программы, нынешние мультиквадисты (фигуристы, владеющие разными квадами) согласно текущим правилам могут прыгнуть семь: два в короткой и пять в произвольной. На Олимпиаде в Пхёнчхане-2018 американец Нэтан Чен сделал в произволке шесть. Но спустя несколько месяцев ISU ограничил повторы, и теперь парни (и Александра Трусова) стремятся к приземлению пяти четверных прыжков.

Таким образом, соревнующиеся сейчас фигуристы за счет разнообразия четверных имеют более высокую базовую стоимость программы. Сравним этот показатель в пекинских программах Кондратюка и сочинских – Плющенко.

Короткая программа

Плющенко (с четверным тулупом) – 40,50

Кондратюк (с четверными тулупом и сальховом) – 45,99

Произвольная программа

Плющенко (с четверным тулупом) – 69,81

Кондратюк (с четверным тулупом и двумя сальховами) – 82,33

Марк Кондратюк Фото: Getty Images

Плющенко теоретически мог заявить в произволку еще один квад, но остальное – не в его пользу. Стоимость оценивания четверных за этот период изменилась, квады стали стоить дешевле. К тому же, из произвольной программы мужчин убрали один элемент.

Техническая сумма за второй вид в 70 баллов – крохи для одиночного катания (и женского тоже) в 2022 году. Ответ – нет, Плющенко не смог бы соперничать с Кондратюком в прыжковой части.

Может, Плющенко выиграл бы за счет компоновки программ?

Топы современной фигурки хватаются за малейшую возможность усложнения: особенно этим славятся в группе Тутберидзе. Этери Георгиевна первой стала переносить прыжки своих фигуристок во вторую половину программы, что давало надбавки чисто выполненным элементам. В Пхёнчхане-2018 Алина Загитова прыгнула во второй половине абсолютно все, и Конгреcc ISU ограничил бонусы, но ставить часть прыжков во вторую половину по-прежнему выгодно.

В Пекине Кондратюк исполнил во второй половине короткой программы сложный каскад четверной сальхов-тройной тулуп, хотя мог начать с него и не рисковать остаться без каскада вообще. Плющенко в Сочи начал как раз с каскада и следом исполнил два сольных прыжка.

По произволке впереди уже Евгений, но, во-первых, к Пекину в программе стало на один прыжок меньше, во-вторых, по новым правилам Кондратюку нужно переносить во вторую половину только три элемента. В-третьих – отчасти этим фактором Евгений проиграл в Ванкувере Эвану Лайсачеку. Американец сделал во второй половине пять прыжковых элементов, русский фигурист – только три.

Евгений Плющенко и Эван Лайсачек Фото: Getty Images

Ответ – нет, Плющенко не превзошел бы Кондратюка по элементам во второй половине программы.

А что по компонентам?

Вторая часть оценки – самая субъективная вещь на свете, которая имеет свойство расти от старта к старту, от сезона к сезону, от олимпийского цикла к олимпийскому циклу, и рост не поддается логике. Компоненты зависят не только от мастерства, скольжения и прочих прописанных факторов, но также от опыта фигуриста и его титулов.

В нынешних реалиях с этим не нужно спорить – это остается принять. Сравним теперь компоненты Плющенко и Кондратюка образца Сочи и Пекина соответственно:

Короткая программа

Плющенко – 43,21

Кондратюк – 43,00

Произвольная программа

Плющенко – 86,72

Кондратюк – 86,56

Протоколы показывают минимальное преимущество Плющенко – 31-летнего на тот момент фигуриста, олимпийского чемпиона и двукратного призера, семикратного чемпиона мира и трехкратного чемпиона Европы, который выступал на домашней Олимпиаде. Против Кондратюка, которому в сентябре исполнилось 18, который проводит первый взрослый сезон и имеет один личный титул на взрослом уровне.

Марк Кондратюк Фото: Getty Images

Если Марк так же чисто откатает две программы личного олимпийского турнира, компоненты подрастут еще сильнее. 90+ – те цифры, которые реальны и к которым стоит стремиться.

Но если оценить реальные компоненты Кондратюка и Плющенко? Нельзя сказать, что один заслуживает за владение коньком девятки, а другой шестерки, а за интерпретацию музыки – семерки и десятки. Но Евгений (вместе с тренером Алексеем Мишиным) всегда относился к компонентной части оценки скептически.

«У нас с Жубером одинаковые transitions, связующие элементы. То есть их просто нет – ни у него, ни у меня. Это вполне объяснимо. Мы оба просто идем на прыжки, которые нужно сделать во что бы то ни стало», – не скрываясь, заявил Плющенко после победы на Евро-2010 перед злополучным Ванкувером.

Катание Плющенко действительно выглядит олдскульно по сравнению с нынешними программами – в том числе с постановками Кондратюка, а еще Мозалева, Семененко и большинства фигуристов из заявки последнего чемпионата России. Это именно пресловутый «разбег-прыжок», которым сейчас упрекают Трусову: Евгений заходил на квады старательно, размашисто и с расставленными руками – как мальчишки на детском «Ледниковом периоде». А когда в интернете появился его закрытый прокат для отбора в Сочи, сперва показалось даже, что видео идет в замедлении – настолько неторопливо скользил фигурист.

Фигурное катание шагнуло далеко вперед не только по технической сложности, но и по визуальному наполнению программы. Конечно, Кондратюк пока проигрывает в этом плане мировому топу – Юдзуру Ханю, Нэтану Чену, Соме Уно и даже Михаилу Коляде. Но он точно лучше праймового Плющенко.

Так Кондратюк круче Плющенко во всем?

Не стоит забывать, что все сравнения с прошлым фиктивны – спорт постоянно прогрессирует. Если вызвать из прошлого лучшую версию Плющенко в вакууме и выпустить соревноваться с Кондратюком – выиграет Марк. Но каждый живет в свое время. Вероятно, если бы Плющенко родился раньше и его развитие пришлось на вторую половину 10-х-начало 20-х, он бы сигал все виды четверных не хуже Чена и лучше адаптировался к компонентным требованиям, не застав систему 6.0.

На пике карьеры Евгений был доминатором, и в то время его постановки выглядели шедеврами. Прыжковая стабильность и ментальная устойчивость Плющенко – то, чего в 2018-м не хватило Коляде, то, из-за чего с сочинским командником прокатили Максима Ковтуна – образцового представителя современной школы с несколькими видами четверных.

В Пекине-2022 стабильность и ментальную устойчивость продемонстрировал Кондратюк. Так что у Марка и Евгения больше общего, чем кажется изначально.

Камила Валиева, Марк Кондратюк и Анастасия Мишина Фото: Getty Images

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